Lulù prima del GF Vip aveva qualche chilo in più “Era molto più bella prima”

Avete mai visto la principessa Lulù prima del Grande Fratello Vip 6? La Selassié aveva qualche in chilo in più e, secondo molti, era più bella prima. Ve la mostriamo.

Lulù Selassié con qualche chilo in più: il filmato lascia tutti a bocca aperta. Il web si scatena.

Lulù Selassié con qualche chilo in più prima del GF, i commenti social stupiscono

Lulù è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 6. Nel programma condotto da Alfonso Signorini, la principessa Lucrezia che è la maggiore delle sorelle Selassié, si sta facendo conoscere per la sua fragilità e la sua immensa dolcezza.

Dopo mesi travagliati di dolore e tira e molla con Manuel Bortuzzo, i due sembrano finalmente aver trovato il loro equilibrio. I due giovani si sono reciprocamente confessati il loro amore e adesso si godono la loro esperienza, insieme, innamorati più che mai.

Rispetto alle sue sorelle, Lucrezia ha un fisico particolarmente gracilino. Spunta però a sorpresa un video nel quale si vede la princess con qualche chilo in più. A detta di molti, più in carne, la Selassié era di gran lunga più bella. Ve la mostriamo.

La gieffina è irriconoscibile

Lucrezia è la maggiore delle tre sorelle Selassié. Si è fatta conoscere insieme a Jessica per la sua partecipazione a Riccanza, il programma di MTV dove giovani rampolli mostrano ai telespettatori la loro vita agiata.

Come hanno affermato più volte, le sorelle Selassié sono eredi dell’ultimo imperatore di Etiopia e pertanto, delle nobili principesse. Le ragazze si somigliano molto ma Lulù, rispetto a Jessica e Clarissa ha un fisico particolarmente esile.

In un filmato abbastanza recente, che risale prima dell’ingresso della principessa nella casa del Grande Fratello, si può vedere Lulù con qualche chilo in più. La ragazza è quasi irriconoscibile. Molti sul web hanno affermato che la princess con qualche chilo in più era molto più bella mentre adesso è quasi scheletrica.

A che cosa si deve questo cambiamento così clamoroso? In tanti nella casa e anche fuori da essa, sospettano che la maggiore delle sorelle Selassié soffra di disturbi alimentari. Francesca Cipriani aveva affermato in un confessionale che, secondo lei, Lucrezia soffre di bulimia perché dopo ogni pasto va in bagno a vomitare.

Le sorelle non hanno confermato né smentito questo grave problema ma hanno affermato che la sorella, fuori dal GF, veniva seguita quotidianamente da uno psicologo. La situazione, insomma, è piuttosto delicata. La clamorosa trasformazione della princess sconvolge davvero tutti.