Iva Zanicchi “Mamma ho cantato con la cappella” | Scena surreale: la Toffanin in lacrime

Iva Zanicchi è amatissima dal pubblico italiano non solo perché è una grandissima artista ma anche perché è super simpatica e spesso commette tantissime gaffe: scopriamo cosa è accaduto durante una recente intervista con Silvia Toffanin.

Le gaffe di Iva non passano mai inosservate. Il suo senso dell’umorismo fa divertire milioni di telespettatori, stavolta però ha fatto piangere Silvia Toffanin dopo una sua dichiarazione davvero sconvolgente: ecco cosa è accaduto.

Iva Zanicchi commette una gaffe clamorosa

Iva è sempre al centro dei riflettori, non solo per essere una delle artiste italiane più importanti di sempre, ma anche perché con la sua allegria e spensieratezza porta sempre un bel clima di leggerezza nei programmi televisivi e soprattutto nelle case degli italiani.

Da anni, infatti, la maggior parte delle trasmissioni la invitano come ospite o come opinionista. I suoi interventi sono super interessanti ma anche divertenti. Non possiamo dimenticarci della sua clamorosa gaffe che ha commesso durante un’intervista rilasciata nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin. La conduttrice si è addirittura messa a piangere dal ridere: ecco cosa ha rivelato la famosa cantante.

Una scena surreale a Verissimo

Diverso tempo fa Silvia Toffanin ha intervistato Iva Zanicchi, non solo per presentare il libro ‘Nata di luna buona’, ma anche per parlare di alcuni retroscena inediti della sua vita privata. Uno di questi ha fatto divertire tutti, compresa la conduttrice Silvia Toffanin che è scoppiata in lacrime dal ridere.

Come tutti sappiamo, l’artista ha la passione del canto sin da bambina, addirittura la maestra la faceva cantare tutti i giorni. Proprio su questo argomento, Iva ha raccontato un aneddoto molto simpatico:

“Un giorno la pianola si era rotta e ho cantato a cappella…Tornai a casa dalla mamma e le dissi che avevo cantato con la cappella…Tac uno schiaffone assurdo…Mia madre disse, ma che cappella…Tu devi suonare solo con l’organo del prete…”

Un racconto con tantissimi doppi sensi che ha fatto divertire milioni di telespettatori e anche il pubblico presente in studio è scoppiato in una grande risata. Con Iva Zanicchi non ci si annoia mai, il suo umorismo riesce a conquistare sempre tutti.