Che fine hanno fatto Giulia Stabile e Sangiovanni? La ballerina e il cantante sono scappati all’estero. Come mai? Ecco la verità.

La coppia che si è formata nella penultima edizione di Amici di Maria De Filippi è già scoppiata? I due giovani hanno lasciato l’Italia e sono scappati all’estero. Cosa sta succedendo tra i due? Scopriamolo.

Giulia e Sangiovanni ai ferri corti?

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti tra i banchi di una scuola un po’ particolare, quella di Amici di Maria De Filippi. Lei ballerina di immenso talento, lui cantante dalla bravura straordinaria, nonostante la loro giovane età sono stati in grado di conquistare il cuore dei telespettatori.

Dopo la fine dell’esperienza mariana, Giulia e Sangiovanni non si sono fermati un momento. La ballerina è entrata nel team di professionisti di Amici e come ospite fissa a Tu sì que vales insieme a Belen Rodriguez oltre che conduttrice di divertenti interviste sul canale Witty TV.

Sangiovanni invece ha sfondato nel mondo della musica. Il suo pezzo Malibù ha rallegrato l’estate degli italiani piazzandosi ai primi posti tra i singoli più venduti. Insomma, la vita professionale dei due giovani prosegue a gonfie vele, ma quella privata? Come procedono le cose tra i due? Intanto la ballerina e il cantante sono volati all’estero.

La coppia scappa all’estero, ecco perché

Giulia e Sangiovanni hanno lasciato l’Italia e sono volati all’estero. Aria di crisi tra i due? Hanno problemi da risolvere? I fan sono preoccupati.

Potete però stare tranquilli. La ballerina e il cantante continuano a stare insieme e sono più felici e innamorati che mai. La coppia che è nata nella famosa Accademia di Canale 5 si trova attualmente in Spagna, per una breve vacanza.

Giulia Stabile è, per parte materna, di origine catalana. La sua adorata nonna vive nella penisola iberica e la ballerina che non la vede da prima del Covid, ha deciso di farle una meravigliosa sorpresa, ricongiungendosi con lei e cogliendo al volo l’occasione per presentargli anche il fidanzato.

I due si tratterranno dunque per qualche giorno a Barcellona prima di fare rientro in Italia per dedicarsi a importanti progetti professionali. La ballerina deve ritornare ad Amici come professionista mentre il cantante deve prepararsi per un’altra importante sfida: Sanremo 2022.

Ebbene sì, Sangiovanni è tra i big che prenderà parte al Festival della canzone italiana. Il brano che presenterà si intitola Farfalle e i fan non hanno dubbi, sarà un altro grande successo.