“Caro Babbo Natale vorrei Giulia Stabile in collant” Da svenire bellissima e Sangio se la prende

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sempre più affiatati. Stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dai riflettori e sembra andare tutto a gonfie vele, ma il cantante nelle scorse ore ha manifestato tutta la sua gelosia.

Se prima cercavano in tutti i modi di nascondere i loro sentimenti, ora Giulia Stabile e Sangiovanni si mostrano al loro pubblico più innamorati che mai. Addirittura lui ha manifestato tutta la sua gelosia sotto un post Instagram della ballerina: scopriamo cosa è accaduto.

Giulia Stabile e Sangiovanni: un amore forte e giovane

Sangiovanni e Giulia, due personalità molto simili che hanno fatto sognare milioni di persone con la loro love story nata nel famoso talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è sbocciato a soli 19 anni, anche i due hanno avuto le loro incomprensioni, ma le hanno sempre risolte con estrema maturità.

La ballerina e il cantante sono amatissimi dal pubblico, non solo per la loro genuinità e semplicità ma anche perché rappresentano un amore puro adolescenziale fatto di rispetto e sincerità.

Insieme hanno costruito il loro futuro e stanno continuando a farlo ottenendo sempre degli ottimi risultati, infatti, lei sta proseguendo la sua carriera in televisione come ballerina professionista. Invece lui, sta conquistando le classifiche più importanti con i suoi brani.

Nelle scorse ore, i fan non hanno potuto non notare un commento incredibile proprio del cantante sotto un post di Instagram di Giulia: scopriamo cosa è accaduto.

La scenata di gelosia

Come tutti sappiamo, lei è davvero stupenda: sorriso smagliante, viso angelico, capelli lunghi color nocciola e corpo da urlo. Impossibile non rimanere incantati dalla sua incredibile bellezza.

Ma il Natale si avvicina e Giulia Stabile ha mostrato ai suoi tantissimi follower su Instagram come ha addobbato il suo fantastico albero natalizio con un outfit pazzesco che valorizza tutte le sue forme.

Il particolare che ha attirato maggiormente l’attenzione sono i bellissimi collant trasparenti, infatti, ha ricevuto tantissimi complimenti per questo look. Inoltre, non sono mancati i commenti del tipo:

“Caro Babbo Natale vorrei Giulia Stabile in collant”

oppure, “Tutto quello che voglio per Natale sei tu.” Sicuramente Sangio avrà letto questi commenti e proprio per questo ha commentato dicendo:

“Vieni a fare l’albero a casa mia”

In molti l’hanno vista come se il cantante avesse espresso tutta la sua gelosia, un evento che non capita spesso dato che entrambi cercano in tutti i modi di tenere la loro relazione fuori dai riflettori.