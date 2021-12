GF Vip, clamoroso scoop: “Il fratello delle Selassiè è l’ex di un famoso personaggio”

GF Vip, il fratello delle Selassiè è l’ex di un famosissimo

E’ ormai noto che all’interno della casa del GF Vip i personaggi che hanno fatto parlare particolarmente di loro sono proprio le principesse Selassiè. Le giovani infatti hanno destato molto clamore per la loro entrata nella casa, in particolare la bella Lulù sicuramente è stata quella più chiacchierata.

Non tutti sanno che oltre alle tre sorelle, pare che le ragazze abbiano anche un fratello non molto noto al mondo dello spettacolo. Il giovane è Christian Haile Selassiè. Il ragazzo a quanto pare non è mai apparso nel mondo dello spettacolo, anche se a non è sconosciuto al gossip.

A quanto pare la sua fama la deve proprio grazie al fatto che qualche tempo fa il giovane è stato legato sentimentalmente ad un noto personaggio famoso della televisione italiana, personaggio anche molto apprezzato e amato dal pubblico italiano. Le tre ragazze a quanto pare hanno confessato di essere molto legate al loro fratello e ovviamente alla propria famiglia

Chi è l’ex di Chrsitian Haile Selassiè?

Il giovane fratello delle principesse a quanto pare anche se non è un volto noto della televisione italiana, pare che sia abbastanza noto per essere stato l’ex fidanzato di un volto noto del mondo dello spettacolo.

A quanto pare però Christian è stato legato ad un personaggio molto amato e stimato da pubblico, infatti lo stesso ha lavorato in diversi programmi televisivi, sia come conduttore, come opinionista e anche come stilista in alcuni programmi come Detto Fatto. Siete curiosi di scoprire chi è? Ebbene, l’ex del giovane fratello delle Selaissè è Giovanni Ciacci, il noto costumista della Rai.