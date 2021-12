Emanuele Trimarchi, che fine ha fatto l’ex tronista di UeD? Fa un mestiere “particolare”

By

Lui, Emanuele Trimarchi, era un famoso tronista del famigerato programma Uomini e Donne, oggi la sua vita è completamente cambiata. Ecco che mestiere fa.

Tutti lo ricordiamo come il famoso tronista del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ad oggi però la sua vita è completamente cambiata. Il suo percorso all’interno del dating show più famoso d’Italia. Lo abbiamo visto inoltre nei panni di corteggiatore nei confronti della torinista Anna Munafò. Lei era ed è siciliana e partecipò a Uomini e Donne con lo scopo di trovare l’amore della propria vita nell’ormai lontano 2013-2014. Anna perse perdutamente la testa per lui e cos’ lo scelse definitivamente, nonostante le forte emozioni provate insieme però la loro relazione terminò solo pochi mesi.

Successivamente di lui non si seppe più nulla, dopo ovviamente aver confessato i motivi della rottura. Solo dopo un paio di anni il ragazzo decise di apparire nuovamente in televisione presentandosi come corteggiatore dell’allora tronista Sara Affi Fella. Quest’ultima però si lasciò corteggiare da lui ma alla fine scelse Luigi Mastroianni.

Emanuele Trimarchi, che mestiere fa oggi dopo esser scomparso dal mondo dello spettacolo italiano?

Quando il giovane ragazzo partecipò al programma condotto da Maria De Filippi ammise che, in quel periodo della sua vita lavorava come operaio in vari cantieri. Nulla da togliere a questo mestiere ovviamente. Con gli anni ha però confessato che le sue aspirazioni ambivano a ben altro, la sua occupazione era quindi solo temporanea. Dopo la delusione avvertita dal comportamento di Sara, il ragazzo decise di allontanarsi completamente dal mondo dello spettacolo tentando di raggiungere l’obbiettivo che si era prefissato.

Grazie alla sua partecipazione al dating show, nonostante la breve durata, lui acquistò notevole notorietà sui social media e per questo le proposte di lavoro iniziarono a fiondarsi su di lui. Per quanto tali proposte potessero risultare allettanti il giovane ragazzo decise di continuare per la sua strada cercando di realizzare finalmente il progetto tanto desiderato.

Ad oggi questo desiderio si è finalmente avverato e lo vediamo infatti in vesti completamente diverse. Alcuni lo hanno riconosciuto a stento poiché il cambiamento per lui è stato radicale. Senza l’aiuto di nessuno, l’ex volto di Uomini e Donne ha messo in piedi una palestra e ad oggi è un personal trainer ed un coach professionista.

Lui è molto orgoglioso del traguardo raggiunto, non per questo però si culla sugli allori. Tende infatti a dare sempre il massimo, aspirando a molto di più.

Desirèe Cirisano