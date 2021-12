Che fine ha fatto la famosa Alessandra Martines ormai scomparsa da tempo dalla televisione italiana? Oggi è completamente un’altra persona: irriconoscibile.

Lei è una famosa attrice che ci ha accompagnato in diversi anni della sua vita. Una delle più brave dei suoi tempi. Negli anni ha interpretato numerosi ruoli, calandosi in panni diversi per ognuno di loro. Da tutti ricordata per il famosissimo ruolo in Fantaghirò, con il quale infatti ottiene un successo inimmaginabile rapendo letteralmente il cuore di moltissimi telespettatori. Non tutti però sanno che in realtà la sua carriera non è nata principalmente con la recitazione. la donna infatti si è avvicinata a questo mondo solo con il passare degli anni.

Inizialmente svolgeva un mestiere completamente diverso e ben lontano dai riflettori del piccolo schermo. Pur essendo che il suo debutto avviene molti anni fa, ad oggi è ancora stimata ed amata da tutti i suoi fan che la incoraggiano e la supportano sperando che torni al più presto a fare ciò che ama. Intrattenere il pubblico infatti è sempre stata una sua grande passione, donna dotata di incredibili doti artistiche che, col tempo, ha saputo coltivare in modo eccellente.

Alessandra Martines, oggi che fa la famosa attrice ormai scomparsa dalla televisione?

Come già anticipato in precedenza, la donna non ha debuttato principalmente nel mondo dello spettacolo, inizialmente la sua carriera infatti si avvicinava ad un qualcosa di molto più passionale e d’impatto. La donna nasce nel 1963 e alla tenera età di soli 15 decide di debuttare come ballerina anziché come attrice. Da allora la sua carriera inizia a decollare, si esibisce perfino all’Opera di Zurigo e successivamente a New York. Scelta per interpretare la Carmen al teatro, prosegue la sua carriera senza alcun intoppo, dopo numerosi anni inizia però ad avvicinarsi alo mondo televisivo abbandonando così il teatro.

Con il passare del tempo inizia ad affiancare numerosi volti rinomati come ad esempio Pippo Baudo o Lorella Cuccarini, continuando a scalare i gradini del successo senza fatica alcuna. La sua ultima collaborazione ed esperienza come attrice risale alla serie Il Bello delle donne, la quale risale circa al 2017. Successivamente ha interpretato qualche ruolo in Francia.

L’attrice ormai da molti anni però ha deciso di prendersi una pausa lontano dai riflettori. Attualmente infatti si gode semplicemente i frutti ottenuti dal suo passato brillante ed invidiabile da chiunque.

Desirèe Cirisano