Barbara D’Urso, non la vedremo più: Pier Silvio ha deciso così | “L’ha rovinata”

Barbara D’Urso scompare dalla televisione. Pier Silvio Berlusconi ha deciso così. Cosa ne sarà del futuro lavorativo della conduttrice partenopea? Ecco tutto quello che sappiamo su questa misteriosa vicenda.

Non arrivano belle notizie per la conduttrice di Pomeriggio 5. La verace partenopea è stata fatta fuori dai giochi e a deciderlo è Pier Silvio Berlusconi. Ecco che cosa ha dichiarato l’imprenditore. Fan senza parole.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset?

Non è stato un anno televisivo semplice, questo, per Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea ha visto nell’anno 2021 la sua presenza nel mondo dello spettacolo drasticamente ridotta.

Le sue trasmissioni di punta come Domenica live e Live- non è la D’Urso, sono state chiuse a causa dei bassi ascolti e nel nuovo palinsesto televisivo non vi è traccia di questi storici programmi dursiani.

La presentatrice è al timone solo di Pomeriggio 5 che va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Anche questa trasmissione ha subito però dei drastici cambiamenti tornando in onda con un minutaggio di gran lunga ridotto rispetto al passato.

Insomma, Pier Silvio Berlusconi sembra avere le idee piuttosto chiare: che cosa ne sarà del futuro lavorativo della Carmelita nazionale? Vi diamo delle anticipazioni che vi lasceranno a bocca aperta.

La presentatrice è pronta a cambiare vita

Cambiamenti in vista nell’azienda Mediaset. Due storiche trasmissioni condotte da conduttrici amatissime come Barbara D’Urso e Federica Panicucci, potrebbero non tornare più in onda o comunque non con la conduzione delle due protagoniste che da anni lavorano nella famosa rete del Biscione.

A quanto pare, Barbara D’Urso potrebbe cambiare radicalmente postazione, abbandonando Canale 5 e slittando su Italia 1. Si mormora che dovrebbe essere lei la nuova conduttrice de La Pupa e il secchione, format amatissimo dai telespettatori che dovrebbe partire a metà gennaio 2022.

Pomeriggio 5 però continuerà ad essere, almeno fino a estate inoltrata, nelle mani della Carmelita nazionale. Insomma, non sappiamo cosa ne sarà del futuro lavorativo della bella partenopea, fatto sicuro è che Pier Silvio Berlusconi potrebbe presto prendere una decisione e non è detto che le notizie in arrivo per Barbarella siano tutte positive.

Nel frattempo, la D’Urso non si perde d’animo e ha approfittato del Natale per godersi le meritate vacanze in famiglia, pronta a ritornare in onda con il suo Pomeriggio 5 più carica che mai.

LEGGI ANCHE—> Barbara D’Urso, avete mai visto la sorella? È famosissima | La conoscete tutti

La presentatrice non ha accennato nulla riguardo le future opportunità lavorative e il probabile slittamento su Italia 1 ma siamo sicuri che a breve arriveranno delle news succulente.