Barbara D’Urso, avete mai visto sua sorella? È una donna bellissima ma soprattutto famosa, più di lei.

La conduttrice partenopea ha una sorella bellissima e soprattutto super famosa. L’avete mai vista? È un attrice di grande successo e ha recitato in serie TV famosissime. Ve la presentiamo.

Barbara D’Urso ha una sorella famosa

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo c’è sicuramente Barbara D’Urso. La verace partenopea con il suo carattere peperino ed estroverso è entrata nel cuore dei telespettatori e non ne è più uscita.

Da tanti anni in televisione, continua ancora oggi a riscuotere grandissimo successo. Purtroppo, televisivamente parlando, questo non è un anno molto fortunato per lei. I vertici di casa Mediaset hanno ridotto il suo spazio in tv con la promessa di novità succulente per lei a partire dal 2022.

Per il momento, la conduttrice napoletana resta al timone solo di Pomeriggio 5, il format di attualità e gossip in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Barbara ha sempre affermato di essere legata alla sua famiglia.

La sua infanzia non è stata semplice, ha perso la mamma quando era molto piccola e il papà si è risposato con un’altra donna, Wanda che ha cresciuto Barbara come sua figlia. Sapete che la Barbarella nazionale ha una sorella che è famosissima, forse anche più di lei?

Chi è la famosa sorella della conduttrice partenopea

Ebbene sì, Barbara D’Urso ha una famiglia molto numerosa. Il suo papà, Rodolfo, dopo la morte della moglie Vera, si è sposato con Wanda, la donna che ha cresciuto Barbara e che l’ha trattata come se fosse sua figlia.

La conduttrice di Pomeriggio 5 non è figlia unica. Ha tre sorelle, Daniela, Fabiana ed Eleonora e due fratelli, Riccardo e Alessandro. Oggi vogliamo parlarvi proprio di Eleonora, è lei la sorella famosa della conduttrice partenopea.

Barbara ed Eleonora sono sorellastre perché nate da due madri diverse ma il loro rapporto è sempre stato meraviglioso. Dove abbiamo visto Eleonora? Come vi abbiamo anticipato, la sorella di Barbara D’Urso è un volto noto del piccolo schermo.

Cresciuta a pane e recitazione, ha studiato nelle migliori accademie e si è specializzata in teatro. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista recitare in Don Matteo, nel Maresciallo Rocca e nella fiction La Dottoressa Giò insieme alla sorella.

Eleonora è sposata con un manager e produttore, Michele Olmo e nel 2020 è diventata mamma, a 44 anni, della piccola Sofia. Barbara ed Eleonora stravedono l’una per l’altra e si vogliono un bene dell’anima.