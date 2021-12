Anna Tatangelo, “Innamorata più di prima di Gigi D’Alessio”: sicurissimo al 100%

Anna Tatangelo rivela di provare ancora dei forti sentimenti per il cantante Gigi D’Alessio, il suo amore per lui non è mai svanito ed oggi è più forte di prima.

La famosa cantante e conduttrice televisiva ha alle sue spalle un passato pieno zeppo di ricordi. Oggi lei vive la sua vita come se il suo passato faccia ancora parte del suo presente. Tutti ricordiamo la loro incredibile storia d’amore ed ad oggi i loro fan più sfegatati sperano ancora che i due possano trovare un modo per riconciliarsi e farci vivere delle stesse emozioni che ci tramettevano una volta.

Entrambi sono due volti molto importanti nel mondo della musica, insieme hanno segnato un passo importante della musica italiana. I loro pezzi ci hanno sempre trasmesso sensazioni uniche ed inimitabili. Ogni loro parola incisa su un foglio di carta tramutava e tramuta tuttora, anche se lontani, in canzoni spettacolari. Dopo la loro rottura i due hanno preso strade separate e hanno fatto in modo di non condividere più attimi insieme.

Tutti sappiamo quanto questa lontananza ha fatto soffrire la donna, la quale in cuor suo sa che i suoi sentimenti per lui non sono mai svaniti.

Anna Tatangelo ancora follemente innamorata di Gigi D’Alessio: il ritorno di fiamma

Gigi D’Alessio dopo la loro rottura definitiva avvenuta ormai molti anni fa, ha avuto altre relazioni ed oggi è impegnato con la fidanzata Denis Esposito dalla quale oggi aspetta un figlio. Gigi non ha mai sprecato del tempo per parlare del passato, tutti però sappiamo quanto amore provava per lei. D’altronde si sa, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano poiché alcune sensazioni non si provano con tutti. Lui è attualmente felicemente impegnato, ma non si può essere certi del futuro.

Negli ultimi giorni ad esempio la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero far pensare che, nonostante gli anni passati, lei speri ancora in un suo ritorno. Ospite da Maurizio Costanzo insieme ad altri volti noti della televisione italiana, come ad esempio Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha deciso di esprimere un suo giudizio sulla vicenda rimarcando sulla questione:

“Una donna che parla al passato, una donna che parla di una cosa che non sente più è diversa. I tuoi occhi, se mi posso permettere, parlano in un altro modo e lo trovo bellissimo.”

Al che lo stesso conduttore ha dichiarato di essere totalmente d’accordo con lui. Inoltre, Maurizio, ha detto che secondo lui i due torneranno presto insieme. La cantante, dopo aver fatto un luminoso sorriso, ha detto:

“Questo non lo so. Io sono sempre stata per la famiglia e per l’amore, anche mettendomi contro il mondo e mi sono presa tante critiche all’epoca.”

Anna prova ancora un forte sentimento per lui, ci sarà un ritorno di fiamma?

