Arriva finalmente la proposta anche per lei, Anna Tatangelo scoppia in lacrime di gioia per la bellissima proposta di matrimonio.

Lei è una cantante famosissima e attualmente è una giudice di All Toghether Now. Sempre pronta a spendere delle parole di conforto e consigli creativi così da aiutare anche i giovani talenti in cerca di un futuro nel mondo della musica. Il programma infatti offre l’opportunità a numerosi talenti ancora sconosciuti, di esibirsi davanti ad un muro di ben 100 critici. Queste voci magnifiche, una volta sfidate l’un l’altro, otterranno la vincita del prgramma.

La cantante Anna è una dei volti fondamentali del talent, senza di lei infatti non sarebbe del tutto la stessa cosa. Al suo fianco troviamo perfino il famoso rapper J-AX, il quale ha scritto letteralmente la musica negli anni ottenendo grossi risultati. Questa fantastica accoppiata ha interessato molti telespettatori, gli ascolti infatti sono saliti alle stelle.

Anna Tatangelo e la proposta di matrimonio davanti a tutti i presenti ed il pubblico da casa

Nell’ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad episodio unico e strappalacrime. Durante l’ultima esibizione della finale, un uomo ha cambiato radicalmente la vita di una giovane promessa della musica italiana. A lei le appartiene una voce straordinaria, dopo ogni esibizione non mancano mai i complimenti dei professionisti. L’altra sera, dopo essersi esibita in modo splendido ed incantevole con la sua voce pazzesca, la conduttrice del programma ha deciso di aspettare per porgerle qualche domanda poiché già conosceva l’evolversi degli eventi. Da li a breve arriverà un uomo in giacca e cravatta e chiederà la mano alla donna.

Carola, così che si chiama la giovane cantante, si è aggiudicata il terzo posto nella finale del talent. Nonostante questo sia già un traguardo raggiunto per cui si dovrebbe sicuramente festeggiare, lei festeggerà per ben altro.

Tutti si sono accorti che la conduttrice Michele Hunziker stava tramando qualcosa a loro insaputa, nonostante questo però nessuno ha aperto bocca. Carola infatti, sorpresa per l’incredibile successo ottenuto ha dato poco peso alle loro facce sospette, fino a quando delle mani non le hanno coperto il volto. Il fidanzato e futuro marito si è presentato sul palco del talent per inginocchiarsi e chiederle la mano.

Carola è subito scoppiata in lacrime, il suo viso era ricoperto di lacrime di gioia però. Come lei, anche tutti i presenti non si sono trattenuti ed in particolare Anna. La cantante infatti ha versato dei fiumi di lacrime per la tanta felicità. La proposta Per Carola non la dimenticherà mai nessuno, inoltre sono tutti invitati al matrimonio!