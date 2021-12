La giovane allieva di Amici, Carola, incanta tuti con un nuovo taglio che la valorizza particolarmente ed un rossetto rosso: tutti sono rimasti a bocca aperta vedendola.

La giovane ballerina ha ormai rapito il cuore di tutti i telespettatori del talent condotto dalla famigerata aria De Filippi, il suo carattere e la sua dote innata hanno fatto sì che tutti gli occhi si puntassero verso di lei. La ragazza è all’interno della casetta del programma, con cui vive insieme agli altri giovani talenti, da ormai qualche mese e con il passare del tempo abbiamo assistito ad un cambiamento radicale. Gli allievi sono principalmente molto piccoli rispetto ai grandi volti presenti all’interno del programma. Loro infatti stanno vivendo la loro adolescenza rincorrendo un sogno che hanno in comune, diventare dei veri professionisti nelle diverse categorie. La scuola offre loro una crescita sia professionale e sia personale.

In molti stanno facendo fuoriuscire la vera natura del loro carattere. Per quanto riguarda la giovane ballerina di danza classica, le risulta molto difficile esprimersi al di fuori della musica. Tende infatti a rimanere in una bolla di riservatezza che solo in pochi posso penetrare. Uno di questi è proprio il cantante Luigi.

Cambio di look per la giovane ballerina di Amici, Carola: completamente diversa!

Questo percorso però la sta aiutando notevolmente ad identificare se stessa. Inizialmente infatti tendeva a chiudersi ed a non mostrarsi per ciò che realmente è. La sua luce con il passare del tempo sta diventando sempre più luminosa e di questo se ne sono accorti tutti, presenti e non. Perfino la vicinanza con il cantante l’ha fortificata. Lei priva dei forti sentimenti nei suoi confronti ma lui è ancora incerto.

Nonostante questo però i due lentamente sono diventati letteralmente inseparabile e questo ha giovato molto alla sua autostima poiché ha iniziato a sentirsi desiderata.

Negli ultimi giorni però la ragazza ha deciso di troncare definitivamente con la sua vecchia vita ed iniziarne una nuova. Questa decisone ha dato il via ad una serie di decisioni che l’hanno cambiata completamente. Tutto ovviamente è iniziato già qualche tempo fa, a darne l’effettiva prova però è stato il taglio di capelli.

Adesso le arrivano non più sotto delle spalle, in aggiunta ha optato per un bel rossetto rosso ed una camicia bianca. È così che la ballerina si è presentata nell’ultimo daytime. I presenti e tutti coloro che la seguono da casa non hanno potuto fare altro che rimanere semplicemente a bocca aperta.