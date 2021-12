“Non posso controllare ciò che esce dalla mia bocca” Soleil demolisce Biagio

Biagio chiede aiuto alla vippona ma lei lo demolisce senza pensarci troppo, la reazione di Soleil cela una profonda verità. Ecco il motivo delle sue parole.

Il vippone Biagio negli ultimi giorni si è comportato in modo diverso dal solito, come ben saprete il ragazzo ha una fidanzata che lo attende fuori e nonostante questo però lui vive di sensazioni nuove. Non si è infatti lasciato trasportare dai sensi di colpo quando ha deciso di intraprendere una relazione con la vippona Miriana all’interno della casa del grande Fratello Vip. Inizialmente infatti contro i due sono state scagliate infinite critiche. Quella principalmente colpita inoltre è stata Miriana che, nonostante sapesse della sua relazione al dì fuori della casa, ha continuato a stuzzicare il ragazzo. Biagio d’altro canto non si è minimamente opposto ed anzi ha stuzzicato a sua volta la donna senza pensare alle conseguenze.

Il flirt tra i due è continuato fino a quando non è scoccato il primo bacio, successivamente la situazione è abbastanza cambiata. È ormai più che chiaro che fra i due vipponi c’è dell’interesse profondo. Come ogni coppia però, anche loro affrontano vari alti e bassi. In questi ultimi giorni però la tensione, causata dai vari fraintendimenti, è ormai visibile ad occhio nudo.

Biagio supplica a Soleil di tenere la bocca chiusa ma lei lo demolisce con una sola frase

I vipponi, con l’uscita di vari concorrenti, hanno dato il benvenuto a nuovi volti all’interno della casa. Alcuni di questi hanno già stretto un legame molto forte con i gieffini, come ad esempio il nuovo arrivato Alessandro o anche Federica. Basciano, nonostante sia entrato nella casa solo un paio di settimane fa, ha già fatto conquiste infrangendo perfino i sogni di qualcuno. Federica, nuova gieffina, ha deciso di consolare il povero Gianmaria dopo la rottura definitiva con Sophie, poiché quest’ultima è corsa fra le braccia di Alessandro.

I due però non sono soli, con loro è entrata anche Nathaly, la quale ha legato molto con Biagio. Miriana non è affatto contenta di questo nuovo rapporto ed è infatti molto gelosa. Per questo motivo Biagio, dopo aver passato degli attimi intensi con la nuova arrivata, ha chiesto a Soleil ed a Gianmaria di non rivelare nulla a Miriana. Gianmaria lo ha tranquillizzato dicendo che non si intrometterebbe mai.

La vippona però, a differenza di Gianmaria che ha accolto pienamente la richiesta, ha rifiutato prontamente dicendo:

“Io non posso controllare ciò che esce dalla mia bocca.”

Sentendo queste parole Biagio ha subito risposto dicendo:

“Soleil, è Natale fai la brava.”

A quanto pare però, il vippone non può affatto contare sul silenzio della ragazza. Cosa accadrebbe se lei decidesse quindi di spifferare tutto a Miriana?

