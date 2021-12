Alessandro Basciano cela un segreto dietro ogni suo comportamento nella casa del GF Vip, a quanto pare ha stretto un accordo con Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa.

Il nuovo concorrente del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini è entrato da sole poche settimane ma ha già fatto strage di cuori. Prima di varcare la porta rossa dell’entrata della casa, lui stesso ha confessato un profondo interesse per ben due gieffine. Le dirette interessate dovrebbero essere solo ed esclusivamente Soleil e Sophie, le quali però hanno scelto strade diverse da percorrere. Inizialmente il vippone ha dichiarato il suo amore nei confronti di Soleil, la ragazza però lo ha prontamente rifiutato confessandogli che tra loro non potrà mai nascere qualcosa oltre che un’amicizia.

Al che il ragazzo ha deciso di tuffarsi fra le braccia della gieffina Sophie la quale si è lasciata subito coinvolgere lasciando perfino il vippone Gianmaria. Quest’ultima prova per lui ormai un forte interesse e tenta in tutti i modi di attirare la sua attenzione a discapito di tutto. Poco le importa infatti del malessere recato a Gianmaria ed inoltre alla sua amica, ovvero una delle Principesse: Jessica.

Che loschi scopi nasconde Alessandro Basciano dietro i suoi comportamenti all’interno della casa del GF Vip 6?

In questa sesta edizione del programma ne abbiamo sentite di tutti i colori, mai ci saremmo potuti aspettare gli infiniti teatrini visti in alcune puntate. Oltretutto sono numerose le chiacchiere che si vociferano sul reality e sul coinvolgimento degli autori stessi con l’aiuto del conduttore Alfonso. Le versioni sono infinite, alcune di queste però ci hanno visto lungo. A quanto pare il nuovo gieffino ha un vero copione da seguire e questo ormai lo sanno tutti. Finalmente però possiamo confermare quale sia l’avvenimento che dovrà scatenare nei prossimi giorni.

Alessandro è entrato all’interno della casa con un solo scopo, tentare tutte le donne nella casa così da creare infinite dinamiche da trattare poi in serata. Il suo avvicinamento a Sophie non è altro che un capitolo del suo copione precedentemente stipulato. Quest’ultima ha abboccato subito rendendo le cose molto più semplici. Alessandro però non dovrà fare tutto da solo, secondo quanto si vocifera, sarà aiutato da Solei. La quale non conosce i dettagli del suo piano, lei deve semplicemente seguire ciò che il suo di copione prevede.

La vedremo infatti screditare la figura di Sophie, accusandola notevolmente di vivere una relazione finta portata alla luce solo per attirare nuovamente i riflettori verso di sé. Insomma dovrà sole dirle la verità! In questo modo la ragazza verrà screditata agli occhi del pubblico, il quale sceglierà sicuramente di cacciarla dal programma. Una volta eliminata Sophie rimane però un piccolo agnellino, ovvero Jessica. Cosa accadrà a lei?

