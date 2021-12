L’attuale vippona Soleil Sorge, esclusa categoricamente dal cast dell’Isola dei famosi. Il motivo è incredibile: Ilary Blasi ha esplicitamente detto di no. Il motivo della sua scelta.

Lei è attualmente una vippona del Grande Fratello Vip, il suo percorso all’interno della casa non è ancora terminato. Anzi, in molti presumono che lei possa arrivare tranquillamente alla finale senza alcun intoppo, a quanto pare infatti pare che la ragazza sia la preferita degli autori stessi. In numerosi infatti sospettano che la gieffina stia ottenendo un aiuto dai piani alti del programma. La sua presenza all’interno del reality ha giovato molti ascolti, anche se il pubblico si schiera in due parti: chi la supporta in ogni sua scelta e chi invece si scaglia contro di lei senza pietà alcuna.

In questo ultimo periodo gli autori del programma Isola dei famosi stanno cercando di assemblare un cast promettente per la prossima edizione. Molti sono i nomi sulla lista ed attualmente è ancora tutto in fase di elaborazione. L’unica cosa certa è che la famosa conduttrice televisiva Ilary Blasi si occuperà della conduzione. La proposte le è giusta non molto tempo fa e lei, come sempre, ha prontamente accettato senza pensarci due volte.

Perché Soleil Sorge non parteciperà all’Isola dei famosi? Tutta la verità a riguardo

Essendo a capo del programma la showgirl può decidere da essere affiancata e, da professionista, ha stipulato una lista di nomi che vorrebbe al suo fianco. Come vi abbiamo già detto, il cast è attualmente in elaborazione, oltre alla conduttrice bisogna occupare i posti da inviato e opinionista. Per il cast completo, il quale andrà poi a partecipare realmente all’avventura, bisogna attendere ancora. Oltre a quello della conduttrice è sbucato un altro nome, ovvero quello dell’inviato. Lui è un campione olimpico e si chiama Massimiliano Rosolino, della sua presenza Ilary ne è abbastanza felice poiché i due sono in ottimi rapporti.

Per quanto riguarda il ruolo da opinionista, alla conduttrice sono stati presentati una serie di nome e, secondo quanto si vocifera, tra quelli più gettonati è uscito proprio quello della gieffina Sorge. Il suo percorso all’interno della casa ha sicuramente influito notevolmente sulla scelta degli autori. Nonostante questo però c’è qualcuno che si oppone a spada tratta.

A quanto pare Ilary Blasi non è affatto d’accordo con la loro scelta, ha infatti stipulato una lista ben diversa dalla loro, esprimendo chiaramente le sue preferenze. Tra quest’ultime il nome delle vippona non è presente.

Desirèe Cirisano