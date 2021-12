GF Vip 6, cosa fa Soleil durante la notte quando nessuno la vede: “Che pena”

La vippona Soleil nella notte adotta comportamenti alquanto ambigui che fanno sospettare i telespettatori del GF Vip 6. Che cosa fa realmente quando tutti dormono?

In questo ultimo periodo abbiamo visto la vippona abbastanza sotto pressione. L’uscita del suo compagno di avventura Alex Belli ha reso la situazione più problematica del solito. Quando lui era all’interno della casa del reality condotto dal famigerato Alfonso Signorini la ragazza appariva quasi spensierata. La delusione causata dai suoi comportamenti però l’ha resa vulnerabile ed incline a momenti di sconforto. Dopo qualche settimana però, di giorno, la vediamo finalmente sorridere con gli altri concorrenti del programma. Stingere nuove amici ed affrontare i problemi in modo saggio ed equilibrato.

La gieffina si è nuovamente avvicinata al vippone Gianmaria, entrambi hanno vissuto dei momenti di sconforto e proprio per questo hanno deciso di farsi forza l’un l’altro affrontando tutto insieme. La giovane ragazza però ha qualche pensiero che le frulla nella mente. Questo infatti è la prima volta che trascorre così tanto tempo lontana dai suoi affetti e soprattutto è il primo Natale che non lo festeggia insieme alla famiglia, come è giusto che sia. Questo ha turbato molto la concorrente che, qualche giorno fa, ha avuto una crisi per via della mancanza di casa.

Soleil Sorge, cosa fa di notte al GF Vip 6 quando tutti dormono?

Lei è la classica ragazza che vuole apparire forte ed invincibile, dentro di sé sono molte però le emozioni contrastanti che fanno fatica a fuoriuscire. Durante il giorno, quando tutti sono svegli, la ragazza appare solare ed energica. Di notte però, quando tutti sono nei loro rispettivi letti e quindi lontani da lei, la ragazza si concede qualche attimo di debolezza. In fondo la notte porta consiglio ed evidentemente lei ne ha proprio bisogno. Dobbiamo ammettere però che i suoi comportamenti potrebbero essere facilmente fraintendibili.

Quando tutti si recano nelle loro stanze per riposare e quando i suoi compagni di stanza chiudono finalmente gli occhi in un sonno profondo, lei prende vita. Facciamo chiarezza, sono numerosi gli episodi in cui l’abbiamo vista alzarsi di notte ed osservare il soffitto o semplicemente continuare a riflettere sugli avvenimenti accaduti nell’arco della giornata. Questa volta però la situazione è ben differente.

Durante la scorsa notte la gieffina si è svegliata come suol fare in tarda ora, i suoi movimenti però erano diversi dal solito. La ragazza infatti si è messa a quattro zampe sul letto cercando di ispezionare ogni centimetro della parete a lei di fronte. Sicuramente la ragazza stava semplicemente osservando qualche vecchia foto e si è lasciata trasportare dai ricordi.