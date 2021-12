GF Vip 6, squalifica immediata: scappa la bestemmia | Signorini “In pazzia, è la sua preferita”

Un concorrente del GF Vip 6 rischia la squalifica immediata per via di un’imperdonabile bestemmia. Il conduttore del programma non ne può più: ecco che cosa è successo realmente.

Varie volte abbiamo assistito a scenari di questo tipo non solo in questa sesta edizione del programma, ma bensì anche nelle altre. Quando si è confinati in casa da tempo ormai ignoto, i nervi possono arrivare alle stelle e spesso non si riesce a controllare si dice per via del nervoso. Numerose volte è capitato che un concorrente venisse squalificato per aver detto una bestemmia davanti a tutto il pubblico italiano. Queste esclamazioni infatti vanno ben oltre il regolamento, nel quale vi è una clausola che ne vieta esplicitamente l’esclamazione. Facciamo chiarezza, secondo le regole stipulate dagli autori, i concorrenti presenti all’interno della casa non possono in alcun modo fare delle esclamazioni che potrebbero urtare la sensibilità dello spettatore.

Bestemmiare quindi va contro ogni regola e per questo, chi si permette di non rispettare il volere degli autori, viene automaticamente squalificato. Dopo la squalifica il concorrente avrà solo il tempo di raccogliere lo stretto necessario e successivamente dovrà abbandonare la casa nell’immediato. Solitamente i concorrenti cercano di mantenere un linguaggio adeguato, capita però che per vari motivi questo possa sfociare in altro.

Concorrente del GF Vip 6 squalificato per aver bestemmiato davanti a milioni di telespettatori?

Essendo ripresi h24/7 i concorrenti devono tener conto delle regole a loro imposte, mantenendo così un comportamento dignitoso ed equilibrato. Bestemmiare sapendo di essere ripresi è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i fan del programma. Nonostante questo però, soprattutto in questa sesta edizione, sono numerose le volte in cui gli autori hanno chiuso un occhio fingendo di non sentire ciò che i concorrenti hanno esclamato. Questa volta però la situazione è ben diversa dalle altre. Le dirette interessate dell’episodio sono la vippona Valeria Marini e la gieffina Soleil Sorge.

Le due, in compagnia di altri concorrenti, stavano per sedersi sul grande divano quando la gieffina Soleil ha colpito involontariamente il volto di Valeria Marini con una gomitata. Quest’ultima ha esclamato prontamente portandosi le mani sulla zona colpita. L’esclamazione fatta ha fotto insospettire tutti i telespettatori, i quali però hanno commesso un errore. Valeria Marini non ha affatto bestemmiato.

La donna ha esclamato semplicemente: “Porco!”. Ciò che ha fatto pensare al peggio è l’esclamazione di Soleil, la quale ha subito detto: “Oddio!” accorgendosi di ciò che aveva appena fatto. L’unione delle due frasi infatti potrebbe risultare alquanto fraintendibile.