Brutto colpo per Federica Panicucci. Natale rovinato per sempre. Ecco cosa è successo alla famosa conduttrice Mediaset.

Festività in frantumi per la presentatrice di Mattino 5, il suo Natale è stato irrimediabilmente rovinato. Il suo cuore è a pezzi.

Federica Panicucci ha il cuore a pezzi, Natale rovinato

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo vi è sicuramente Federica Panicucci. Da tanti anni in televisione, ha sempre presentato programmi di grandi successo come Festivalbar, Destinazione Sanremo e La pupa e il secchione.

Da ben 12 anni è invece al timone di Mattino 5, il format proposto da Mediaset che si conferma ancora oggi un grande successo. Prima di approdare in televisione, la bionda conduttrice ha lavorato anche come speaker radiofonica per la famosa stazione Radio Deejay.

Nel 2006, dopo 10 anni di fidanzamento, è convolata a nozze con Mario Fargetta e dal loro amore sono nati due bellissimi figli, Sofia e Mattia. Dopo 20 anni in coppia, la Panicucci decide di mettere fine al suo matrimonio per via dei molteplici tradimenti di lui. Oggi è felicemente fidanzata con l’imprenditore Marco Bacini.

La triste confessione della conduttrice

Federica ha il cuore a pezzi, il suo Natale è stato terribilmente rovinato. Cosa è accaduto alla bella conduttrice? A raccontarlo è lei stessa.

In una lunga intervista rilasciata al magazine Confidenze, la presentatrice di Mattino 5 si è confessata parlando della sua vita privata e professionale. Nel raccontarsi, la Panicucci ha voluto condividere con i suoi fan un evento tristissimo che ha rovinato per sempre la magia del Natale mandando in frantumi il suo cuore.

Parlando proprio del Natale, Federica che ha due figli piccoli, ha raccontato come ha scoperto da bambina che Babbo Natale altri non era che una figura leggendaria. A rompere la magia è stata la sorella, la quale ha svelato ad una piccola Federica di soli 7 anni che a lasciare i doni sotto l’albero il 25 dicembre erano la sua mamma e il suo papà.

Da quel momento per la conduttrice, il Natale non è stato più lo stesso. Ad ogni modo, Federica che ama questo periodo, cerca di godersi comunque al massimo le festività. Il 31 dicembre tornerà su Canale 5 insieme ad Al Bano per il concerto di fine anno, appuntamento molto atteso dai telespettatori che saluteranno insieme alla conduttrice il vecchio anno per dare il benvenuto a quello nuovo che, dice la bella bionda, si spera sia migliore del precedente.