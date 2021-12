Elisabetta Gregoraci, altro che Briatore: scappa in Kenya con l’amore della sua vita

La famosa conduttrice televisiva decide Elisabetta Gregoraci di trascorrere una vacanza lontana da casa e scappa in Kenya con il giovane amore della sua vita. Ecco con chi è la donna.

Lei è ormai uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Inizialmente conosciuta grazie alla sua incredibile storia d’amore con il famoso Flavio Briatore, si è fatta strada tra i più grandi fino ad arrivare ai piani alti della televisione. Ad oggi lei è una conduttrice televisiva di successo, donna solare ed ironica che riesce a catturare l’attenzione di tutti grazie al suo carisma. Ogni evento e programma da lei condotto si è poi aggiudicato innumerevoli successi ed infiniti ascolti.

Dall’amore per Briatore è nato il piccolo Nathan Falco, il ha un bellissimo rapporto con i genitori e quest’ultimi nutrono un forte orgoglio nei suoi confronti. Nonostante gli svariati impegni trovano sempre un modo, uno spiraglio, per ricongiungersi e trascorrere degli attimi indimenticabili insieme. Quest’anno la donna però ha deciso di allontanarsi da casa e volare fino in Kenya per trascorrere le festività natalizie. Lasciandosi così alle spalle ogni preoccupazione, godendosi ogni attimo fuori casa.

Elisabetta Gregoraci vola in Kenya proprio con lui

La conduttrice ha ormai svariati anni di carriera alle sue spalle e, dopo un anno pieno di impegni e di alti e bassi, la donna ha deciso di concedersi finalmente qualche attimo di pace. Lei e la sua famiglia amano viaggiare per il mondo, mostrando al figlio località nuove e paesaggi stupendi. Quest’anno per le festività natalizie, a differenza di molti che preferiscono trascorrere il Natale di fronte a paesaggi innevati, lei ha deciso di trascorrere la festa in un luogo caldo.

Scappando in Kenya per dedicarsi solo ed esclusivamente a momenti di vero relax, ovviamente la donna non è da sola. Con lei infatti c’è il solo uomo della sua vita, ovvero il figlio Nathan Falco.

Grazie alla fama dei genitori al ragazzo gli viene concesso di visitare dei luoghi incredibili. Questo di certo non è il primo viaggio che affronta, ha infatti viaggiato più volte sul loro aereo privato per raggiungere località da mozzafiato. Insomma tutti vorremmo essere un po’ Nathan Falco.

Nonostante la relazione con Briatore non stia andando proprio a gonfie vele, i due cercano comunque superare ogni difficoltà per il bene del figlio. Con la conduttrice ed il figlio infatti è volato perfino Briatore!

Desirèe Cirisano