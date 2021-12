Elisabetta Gregoraci, sapete quanto riceve mensilmente da Briatore? Ecco le cifre che non immaginereste mai. Assurdo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una coppia per diversi anni. Si sono amati tantissimo e dal loro amore è nato un figlio, Nathan Falco Briatore. L”imprenditore e la soubrette sono convolati a nozze il 14 giugno 2008 e il frutto della loro passione è venuto al mondo il 18 marzo 2010.

Nel 2017, dopo quasi dieci anni di amore, la loro relazione è giunta al capolinea per incompatibilità caratteriali. I due si sono lasciati in buoni rapporti e ancora oggi condividono vacanze, feste e tempo libero in compagnia del loro unico figlio. Sapete quanto corrisponde Flavio Briatore alla sua ex moglie per il mantenimento? Per garantirle un tenore di vita altissimo, l’imprenditore sborsa cifre assurde.

È finita ormai da tempo la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo quasi dieci anni di amore e un figlio, Nathan Falco, i due si sono detti consensualmente addio. L’ex coppia è rimasta però in ottimi rapporti, il bene continua a rimanere così come il rispetto.

Come ha affermato lo stesso imprenditore, la Gregoraci dopo la separazione, ha tenuto per sé gli immobili che un tempo condivideva con il marito. Attualmente possiede una casa in Sardegna, un loft di 1000 metri quadri a Montecarlo che rappresenta la sua abitazione principale, un appartamento di 1500 metri quadrati nel centro di Londra e una casa a Roma.

Ha a sua disposizione anche un autista. Ma non è finita qui. Il mantenimento per il figlio ammonterebbe a 8000 euro netti al mese, più assegni extra per vacanze, retta scolastica e beni primari per il pargolo.

Al di là delle proprietà e dell’assegno mensile, la showgirl percepisce entrate extra grazie alle sue partecipazioni televisive e agli introiti che ricava dalle società che possiede. La Gregoraci, per esempio, a Dubai, in India, è socia maggioritaria di un locale frequentatissimo da importanti personaggi politici non soltanto italiani ma anche stranieri. Insomma, l’ex moglie di Flavio Briatore non se la passa per niente male.