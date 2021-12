By

Terribile tragedia per Eleonora Daniele. La famosa conduttrice Rai ha dovuto dire addio ad una persona a lei molto cara che si è spenta improvvisamente durante le festività. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

Lutto terribile per la famosa conduttrice di Storie italiane. La giornalista, colpita da un dolore straziante, ha commosso il web. I dettagli.

Eleonora Daniele devastata dal dolore

Non è un momento semplice, questo, per Eleonora Daniele. L’amatissima conduttrice Rai, durante le festività, è stata colpita da un terribile lutto. Seguitissima dai telespettatori, Eleonora si è fatta conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello NIP, il programma che le ha aperto le porte del successo.

Da diversi anni è al timone di Storie italiane, il format Rai che proprio grazie a lei, ogni settimana, si conclude con picchi di share altissimi. È sposata con l’imprenditore Giulio Tassoni. I due sono genitori della piccola Carlotta che è nata nel 2020, in maniera del tutto inaspettata.

Apprezzata molto dai telespettatori, Eleonora viene premiata con grandi successi professionali per la sua professionalità e bravura. Nelle scorse ore, la presentatrice ha commosso il web pubblicando sul suo profilo Instagram un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: è scomparsa una persona a lei cara e la presentatrice è devastata dal dolore.

Il post social della conduttrice Rai commuove il web

Natale doloroso, questo, per Eleonora Daniele. L’amatissima conduttrice di Storie italiane è stata colpita da una terribile lutto. Nelle scorse ore è venuta a mancare una persona a lei molto cara.

Si tratta della zia Elsa che ha abbandonato la vita terrena proprio durante le festività. Come ha scritto Eleonora su Instagram, non c’è stata possibilità per lei di salutarla un’ultima volta di persona.

Tuttavia la conduttrice è riuscita ugualmente a darle il suo ultimo saluto parlando con la sua adorata zia al telefono, dicendole per l’ultima volta un doloroso ti voglio bene. Eleonora si ritiene però fortunata perché ha avuto la fortuna di far conoscere la sua meravigliosa Carlotta alla zia adorata.

LEGGI ANCHE—> Eleonora Daniele è bellissima ma anche il marito è uno schianto: chi è e cosa fa

Elsa si è spenta a 97 anni dopo una vita di dolori e sacrifici. La giornalista ricorda sui social i momenti belli trascorsi con la zia Elsa nel suo meraviglioso orto tra fiori e piante e una piccola tartaruga che girovagava felice.

Il post della Daniele ha commosso tutti i follower ma anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo, come Maria Grazia Cucinotta, che si sono stretti a lei in un abbraccio virtuale.