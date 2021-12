Amici, panico in studio: 3 concorrenti amatissimi sono scomparsi dalla scuola. I fan sono preoccupati. Ecco che cosa è successo nella famosa Accademia di Canale 5.

Amici è il famoso talent condotto da Maria De Filippi che ormai va in onda da oltre vent’anni. Ogni nuova edizione, il programma sforna talenti destinati a sfondare nel mondo dell’arte.

A colpi di danza e canto, danzatori e cantanti si sfidano in un anno accademico molto duro che li mette alla prova forgiandoli e mostrando a tutti il loro talento. Nell’edizione di quest’anno, il pubblico e professori, hanno già individuato talenti che sicuramente faranno parlare di loro anche una volta finita l’esperienza nella scuola mariana.

Tra questi vi sono, per esempio, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio ma anche altri concorrenti come Alex e Carola. Nella famosa scuola, è accaduto però qualcosa di scioccante: 3 amatissimi concorrenti sono scomparsi. Che cosa è successo? E soprattutto, di chi si tratta? Facciamo luce su questo mistero.

Chi sono i tre concorrenti scomparsi dall’Accademia

Amici di Maria De Filippi è un talent amatissimo dai telespettatori. Seguito da tanti anni con passione, ancora oggi il format condotto dalla moglie di Costanzo continua a riscuotere grande successo.

Gli allievi di quest’anno sono già entrati nel cuore dei telespettatori e tra di loro, il pubblico ha già le idee chiare su chi potrebbe essere il papabile vincitore. Intanto, nelle scorse ore i fan hanno notato una cosa strana: tre amatissimi concorrenti sono scomparsi dalla scuola. Di loro non c’è stata traccia durante le lezioni né sono stati visti nel daytime in onda quotidianamente. Che cosa è accaduto? Ve lo spieghiamo noi.

I telespettatori che seguono con attenzione e affetto il talent mariano hanno notato che nei daytime quotidiani per l’ennesima volta sono assenti 3 concorrenti: Mattia, Crytical e Christian. Che fine hanno fatto?

Ebbene, possiamo affermare con certezza che il ballerino Christian si è sentito poco bene ed è stato messo in isolamento. Dopo di lui, anche Mattia e Crytical hanno avuto dei problemi: Crytical si è beccato l’influenza mentre Mattia si è slogato la caviglia.

Queste sono le ragioni per cui i concorrenti sono stati assenti in studio e non sono apparsi nemmeno nei daytime. I fan possono stare tranquilli, i loro beniamini sono ancora in gara, nessuno di loro è stato eliminato.