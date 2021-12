Alcol, causa malattie gravi ma non importa a nessuno | Lo consumiamo quotidianamente

Sembra davvero che l’alcol sia una bevanda di uso comune da secoli, a quanto pare tutte le occasioni sono buone per fare festa bevendo qualcosa. Assumere troppo alcol però può essere dannoso per la salute.

Ma quanto si è consapevoli che tutto questo “spirito” alcolico a lungo andare è dannoso al punto di generare neoplasie?

Quali danni può causare l’alcol

Quando abbiamo un eccessivo consumo di alcol, questo ha effetti immediati che aumentano la possibilità di andare incontro a molte conseguenze dannose per la salute.

Si parte dal quotidiano, da quella vecchia associazione tra il vino e l’uomo quando si tratta di apprezzare qualsiasi pasto. Sono decenni che le riviste scientifiche più autorevoli pubblicano studi che testimoniano alcuni dei benefici dell’alcol, in particolare del vino rosso.

Questo è dovuto ai flavonoidi che sono al suo interno a ad altri antiossidanti, oltre che alla sua capacità di ridurre la formazione di coaguli, il vino è in grado di proteggere il cuore e i vasi sanguigni dagli effetti dannosi dei radicali liberi dell’ossigeno prodotti nel nostro corpo.

Tuttavia il beneficio che deriva dal bere della birra o del vino è nei suoi componenti, non nell’alcol. Per quanto una birra senz’alcool darebbe gli stessi benefici, non dovrebbe essere la stessa cosa con il vino, in quanto la commercializzazione del vino senz’alcool è limitata a causa dalla sua perdita di qualità nel gusto.

Rischi per la salute a lungo termine

Nel caso di consumi moderati e regolari si potrebbero riscontrare benefici. Al contrario, quando siamo di fonte ad un’assunzione eccessiva e compulsiva, questo comporterebbe rischi più gravi, come:

alcolismo,

ipertensione,

diabete,

obesità,

ictus,

cancro al seno,

oltre che incidenti stradali e domestici.

Alcuni affermano come sia chiaramente peggio bere molto occasionalmente che poco quotidianamente, a patto di consumare vino o birra.

Ovviamente le cose cambiano radicalmente quando siamo in presenza di consumi di bevande sempre più alcoliche, come rum, tequila, brandy, whisky o vodka…

Di fatto sono state prodotte prove convincenti a dimostrazione che il consumo di bevande alcoliche sia all’origine di tumori i cui più conosciuti oltre a quello del fegato, riguardano: bocca, esofago, faringe, faringee e colon-retto.