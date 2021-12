Infarti, aumenta il rischio durante il cenone di Natale | Cosa hanno scoperto

Il rischio di infarti sotto le festività aumenta, un pericolo a cui sono maggiormente sottoposti determinate categorie di persone.

La stagione delle vacanze natalizie si presenta spesso carica di aspettative e del timore di non riuscire a soddisfarle.

Infarti, un male silenzioso

Gli attacchi di cuore non si presentano solo con il classico dolore toracico o con i sintomi classici. Possiamo trovarci di fronte a degli attacchi cardiaci silenziosi, che però sono altrettanto gravi.

In realtà, praticamente la metà degli attacchi di cuore non mostra la maggior parte di questi sintomi.

Eppure, il flusso di sangue al muscolo del cuore è ridotto o si interrompe completamente, questo è denominato come ischemia.

Per alcune persone la vita nel periodo natalizio, diventa ancora più frenetica. In particolare le donne che dopo lo shopping, hanno l’incombenza del cucinare per più persone e il dover far fronte a delle spese aggiuntive, che amplificano uno stato di maggiore ansia.

Senza contare che le donne spesso trascurano i sintomi dell’infarto, ponendo le esigenze della salute dei familiari prima della loro.

Le persone dal cuore fragile

Diversi studi scientifici hanno messo in evidenza come la tristezza nel periodo natalizio venga a volte definito “il male del Natale” . Si tratta di una sofferenza spesso legata alla solitudine e all’ansia che porta un dolore insopportabile per un cuore fragile.

Si tratta di male che colpisce maggiormente gli anziani è la malattia del cuore il killer numero 1 sia per uomini che per donne.

Aver cura della salute del cuore è importante, e questo include per esempio evitare i fattori di rischio o i comportamenti che portano alla malattia di cuore.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante nella prevenzione, occorre superare la distinzione tra cibo sano e cibo malsano che si basa esclusivamente sul valore nutritivo degli alimenti.