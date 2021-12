Avete mai visto la mamma della giovane vippona Soleil Sorge, la quale è attualmente nelle casa del GF Vip 6? Lei è una donna giovanissima e le somiglia molto! Ecco chi è e cosa fa nella sua vita quotidiana.

La gieffina, ormai da molti mesi ha attirato verso di sé gli occhi di tutti gli italiani. Grazie alla sua contorta relazione con il gieffino Alex Belli, la ragazza ha ottenuto una popolarità abbastanza indesiderata, non che le dispiaccia però restare sotto i riflettori. Molti volti dello spettacolo si sono schierati dalla sua parte vedendo la scelta fatta solo qualche giorno fa dall’ormai ex concorrente. C’è però una persona che ha difeso a spada tratta la ragazza fin dal primo instante, questa è la madre, ovvero Wendy Kay.

La donna non è un volto del tutto lontano dal mondo dello spettacolo italiano, anzi, insieme alla figlia ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Il programma a cui hanno partecipato insieme che ha riscosso più successo è proprio Pechino Express. Il loro percorso non è stato ovviamente tutto rose e fiori, alla fine però sono riuscite a raggiungere l’obbiettivo prestabilito.

Chi è Wendy Kay, la mamma della famosa Soleil Sorge? Eccola oggi

Nelle ultime settimane la tensione all’interno della casa era ormai palese, la chimica artistica dei due vipponi si è infatti trasformata in un qualcosa di molto più profondo. I due infatti hanno iniziato a provare dei veri sentimenti l’un l’altra. La madre della ragazza però, Wenndy Kay, non era e non è affatto d’accordo su come viene descritta la figlia.

Negli ultimi giorni, prima che il ragazzo abbandonasse definitivamente la casa del Grande Fratello Vip, la madre si sfogò sui social chiedendo che Alex si allontanasse dalla figlia poiché, a suo dire, questo l’ha trascinata in una strada molto turbolenta senza il suo vero volere.

La madre assomiglia molto alla ragazza, sono praticamente due gocce d’acqua, perfino il carattere le accomuna particolarmente. Schierandosi fermamente contro Alex Belli, il suo nome è finito sotto l’occhio del ciclone ed in molti, i quali non conoscevano la donna, inizialmente l’hanno scambiata con Vladimir Luxuria.

Solo qualche ore fa, durante un’intervista rilasciata a “Casa Chi” la donna ha nuovamente difesa la figlia, comunicando pubblicamente che il suo ragazzo la sta aspettando fuori dalla casa e che l’ex concorrente Alex, non era e non è affatto il suo tipo.

