Sophie Codegoni fulminata da un concorrente del GF Vip, lei non si contiene e scoppia. Di che cosa si tratta? Cosa sta accedendo all’interno della casa del reality? Tutta la verità.

La gieffina Sophie in questi ultimi giorni sta attraversando un periodo delicato. Tutto le appare diverso ed i legami creati all’interno della casa hanno ormai tutte delle crepe. In solo poche settimane la gieffina ha rotto praticamente numerosi raporti, non solo con il gieffino Gianmaria ma perfino con la sua migliore amica Jessica. Quest’ultima infatti era molto presa dal nuovo arrivato Basciano e sperava che tra i due potesse nascere qualcosa. Sophie però non ha affatto pensato al suo legame con la ragazza e si è completamente catapultata nella direzione del nuovo concorrente.

D’altro canto Gianmaria non ha compreso completamente il motivo della rottura ed infatti è scoppiato più volte in un mare di lacrime. L’unico partecipante del reality che sta trascorrendo gli attimi più belli è proprio Alessandro Basciano, il quale si crogiola nelle attenzioni a lui dedicate. Inoltre tende ad ottenerne ancor di più stuzzicando le varie donne nella casa. Questo però pare che non conta nulla per la vippona Sophie, la quale pensa semplicemente a coltivare il suo interesse.

Sophie Codegoni fulminata al GF Vip 6, i suoi occhi vedono solo un uomo all’interno della casa

Nonostante la sua relazione sia terminata da poco, alla ragazza pare che non importi nulla. Vediamo Gianmaria disperarsi per la situazione creatasi all’interno della casa piangendo a dirotto e Sophie letteralmente spensierata che insegue un nuovo amore cercando di aggiudicarselo a tutti i costi. Perfino gli altri concorrenti del programma si sono accorti del tutto ed alcuni infatti tendono a confortare il ragazzo.

Sophie però non ha spezzato il legame solo con Gianmaria per inseguire le attenzioni di Alessandro ma bensì ha tradito perfino la fiducia che riponeva in lei la gieffina Jessica. Lei appare completamente rapita da ogni singolo gesto di Alessandro Basciano, non riesce a stargli lontano un secondo.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, rissa tra Jessica e Sophie per contendersi Basciano: “Si arriva alle mani”

È accondiscendente e generosa nei suoi confronti, situazione del tutto lontana dal comportamento che la vippona aveva nei confronti di Gianmaria. Nelle ultime ore l’abbiamo vista giocare a biliardo con il ragazzo e quest’ultimo le ha fatto una proposta del tutto allettante nei suoi confronti.

Quest’ultimo le ha proposto che, se avesse perso la partita, lei avrebbe dovuto fargli un massaggio. Senza pensarci due volte lei ha accettato vantandosi perfino di saperli fare molto bene. Giucas, che era li presente, ha detto a Sophie di vederla proprio fulminata dalle parole di lui. Sophie infatti soddisfa praticamente ogni richiesta del ragazzo, che sia ormai troppo cotta di lui?

Desirèe Cirisano