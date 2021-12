Nel programma GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, scoppia la rissa tra due concorrenti per via del nuovo arrivato: Jessica e Sophie si contendono Basciano, tenendoselo stretto con le unghie e con i denti!

Il nuovo concorrente, Alessandro Basciano ha deciso di avvicinarsi alle sue preferite cercando un continuo contatto fisico e un dialogo profondo. Le donne all’interno della casa sono completamente impazzite vedendolo varcare la porta rossa, hanno iniziato infatti a contendersi il giovane. La concorrente Sophie, quando Basciano è entrato nel programma, era nel bel mezzo di una relazione con il vippone Gianmaria. Dopo averlo visto però le cose sono molto cambiate. Dovete sapere inoltre che Alessandro ha espresso chiaramente il suo interesse per ben due gieffine, ovvero Sophie e Soleil.

Dopo aver saputo la notizia, Sophie si è completamente allontanata da Gianmaria, troncando nell’immediato la loro relazione, così da potersi avvicinare al nuovo arrivato. In molti suppongono che Signorini ha stipulato un accordo con Alessandro per creare delle dinamiche da trattare poi in serata, con la speranza che Sophie e Soleil si continuino ad avvicinare a lui.

Jessica e Sophie in lite per il nuovo arrivato: fra loro scoppia la rissa al GF Vip 6

Ricapitolando, Alfonso Signorini ha fatto entrare Alessandro per creare un triangolo amoroso con lui e le due gieffine. Qualcosa però è andato storto poiché ai piani del conduttore si è aggiunta anche un’altra ragazza, ovvero Jessica. Per quanto il ragazzo provi attrazione fisica per le sue preferite, negli ultimi giorni pare che non ha occhi solo per loro. La vippona infatti si è fatta spazio fra le due ritagliandosi un piccolo posto nei pensieri di Basciano. la ragazza ha deciso di conquistarlo con buone maniere e prendendolo per la gola, ha infatti cucinato solo per lui svariate volte.

Sophie però, nonostante si sia accorta dell’avvicinamento dei due, non ha minimamente pensato di allontanarsi, anzi cerca in tutti i modi di trascorrere del tempo insieme con lui. La cosa ha urtato particolarmente i sentimenti di Jessica, la quale pensa che tra lei ed il vippone possa nascere qualcosa di serio, anziché qualcosa di passeggero come per le altre. Le due fanciulle sono molto amiche, condividono perfino lo stesso letto.

Nonostante il forte legame che le unisce, le due hanno iniziato a scontrarsi finendo per litigare ferocemente. Jessica ha perfino considerato di mettere in discussione la sua amicizia, poiché la ragazza sa perfettamente che lei prova dei sentimenti per lui. Sophie però, capendo che il tutto ha messo subito in chiaro ciò pensa ed ha fatto subito un passo indietro lasciando il posto all’amica.