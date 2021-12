GF Vip 6, Sonia rimpiazzata da un’altra Vip, lei sbotta: “Avevo già avvisato”

Sonia Bruganelli furiosa contro gli autori del GF Vip 6 e contro lo stesso conduttore Alfonso Signorini, rimpiazzata da un’altra donna. Lei sbotta e si schiera contro tutti.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad episodi davvero improponibili, in diretta il conduttore e l’opinionista si sono scontrati davanti a tutta Italia mettendo in atto una furiosa scenata. Alfonso Signorini ha utilizzato delle forti parole rivolgendosi contro l’opinionista e la donna non si è di certo trattenuta. Ha infatti prontamente risposto mantenendo testa alle critiche, abbandonando poi direttamente lo studio lasciando il conduttore in una situazione del tutto spiacevole. Molti sono i giudizi che persino i Vip hanno espresso nei loro confronti.

Il pubblico si è suddiviso in due diverse schiere, chi difende a spada tratta il conduttore televisivo e chi invece pensa che il suo comportamento è stato completamente irrispettoso nei confronti della donna. Sonia, non ha mai ottenuto un ruolo così importante in un reality, questa era infatti la sua prima esperienza. Nonostante questo però non è del tutto lontana al mondo dello spettacolo, ricordiamo inoltre che lei è la moglie del famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis. Quest’ultimo inoltre l’ha difesa a priori, scagliandosi contro Signorini.

Sonia Bruganelli furiosa contro tutti gli autori del GF Vip, rimpiazzata da un altro volto femminile

Dopo la sfuriata dei due sono infinite le chiacchiere che si vociferano sul loro conto. Alfonso Signorini si è aggiudicato l’identificativo di conduttore non professionale ed in molti pensano che non dovrebbe ricoprire quel ruolo così importante poiché non ne ha le capacità. D’altro canto, Sonia viene descritta come donna inopportuna. Ovviamente c’è anche chi prende le loro difese, di questo però gli autori non ne tengono conto e a quanto pare hanno deciso di rimpiazzare la donna con un altro volto famoso. Su questa scelta si è alzato un polverone inimmaginabile.

Molti infatti pensano che Sonia sia stata cacciata direttamente dagli autori per il comportamento avuto nei confronti del conduttore televisivo. Queste però sono delle semplici supposizioni poiché hanno poco di veritiero. In realtà Sonia non è stata affatto cacciata, semplicemente lei stessa ha deciso di prendersi un periodo di pausa.

La donna ha prontamente risposto alle voci che circola sul suo conto infatti, affermando che gli autori erano a conoscenza di questa sua decisione ancor prima che lei mettesse piene nel programma. Secondo quanto dichiarato l’opinionista vuole semplicemente andare in vacanza!

