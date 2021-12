Sonia Bruganelli asfalta completamente il famoso conduttore televisivo Alfonso Signorini a capo del GF Vip, lui rimane senza parole ed il pubblico in delirio. Tutti i retroscena su quanto detto dalla donna.

In questi ultimi giorni fra i due è scoppiato un vero e proprio putiferio, i due grandi volti famosi nel mondo dello spettacolo si sono scontrati in diretta televisiva davanti a milioni di persone. La lite però, per quanto possa sembrare ormai superata, lascia dei strascichi che inghiottono il conduttore in un vortice di malelingue a lui rivolte. Situazione del tutto particolare ma ormai abitudinale. Il conduttore infatti ha attirato verso di sé innumerevoli critiche perfino da volti famosi. Secondo i quali lui non si meriterebbe affatto il posto a lui assegnato poiché manca di professionalità e di rispetto nei confronti dei presenti e del pubblico da casa.

La furiosa lite avvenuta sotto gli occhi di tutti infatti tratta proprio questi argomenti. La diretta interessata ha finalmente deciso di opporsi alle sue parole e dire espressamente ciò che realmente pensa. Ovviamente il tutto non è affatto piaciuto al conduttore, il quale ha poi cercato inutilmente di ribaltare la situazione.

Sonia Bruganelli contro Alfonso Signorini, lo scontro continua inaspettatamente

Per chi non lo sapesse, a dare inizio alla lite fra i due sono stati i vari comportamenti del conduttore televisivo nei confronti della donna. Signorini infatti non ha avuto un atteggiamento molto rispettoso verso di lei, nemmeno nei confronti di Adriana. Le due donne ricevono il permesso di interrompere solo quando il conduttore lo permette loro. Questa situazione ha ormai stufato Sonia e per questo si è prontamente ribellata. Alla lite abbiamo assistito tutto, abbiamo perfino visto la donna abbandonare lo studio del programma.

I diverbi tra i due non terminano qui, mentre Alfonso cercava di sminuire la donna, lei ha prontamente risposto ammutolendolo come un pesce. Alfonso ha dato la parola alla donna chiedendole di esprimere il suo pensiero e, come per ripicca, la donna gli ha sbattuto in faccia la realtà. Introducendo nel discordo una frecciatina del tutto tagliente nei confronti del conduttore.

“Allora innanzitutto non è silver ma è platinum, che è un po’ diverso”

Questa è la frase detta da Sonia, detta appositamente riferendosi alla sua carta di credito facendo capire in studio che fra i due entrambi se la passano più che bene! Il pubblico, sentendo le sue parole è applaudito alla donna.

Desirèe Cirisano