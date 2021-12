Barbara D’Urso svela cosa accade prima della diretta di Pomeriggio 5 | Impensabile

Barbara D’Urso è stata immortalata in un video proveniente dal backstage di Pomeriggio 5 a pochi secondi dalla diretta televisiva.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici televisive più apprezzate sulla piazza. Basti pensare al grande successo ottenuto dall’ultima edizione di Pomeriggio 5. La donna, quindi, è sulle luci della ribalta sin da quando aveva vent’anni ed era impegnata nella conduzione di Goal insieme a Teo Teocoli, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Oggi però andremo a vedere un aspetto della showgirl del tutto nuovo, ossia il dietro le quinte.

Anche fuori onda Barbara D’Urso si è dimostrata una persona allegra

E’ diventato in poco tempo virale, infatti, un video che ritrae Barbara D’Urso mentre si prepara ad andare in diretta per condurre Pomeriggio 5. Grazie a questo breve filmato, quindi, per i fan della donna è stato possibile ammirarla nella sua quotidianità. Da quel che emerge dalla clip, la conduttrice sarebbe una persona simpatica ed energetica anche fuori dall’attenzione delle telecamere. Nonostante i pochi secondi all’inizio della trasmissione, infatti, Barbara ha voluto salutare e scherzare con ogni membro dello staff.

Il tutto è sembrato molto genuino facendo respirare ai curiosi che hanno visto il video un’aria di tranquillità e leggerezza. Degli ultimi attimi, quindi, prima di fare un ultimo respiro e tornare alla giusta concentrazione. Iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del programma, infatti, Barbara D’Urso si fa il segno della croce per poi avviarsi verso il palco con la sua solita allegria.

Pomeriggio 5 avrebbe fatto da poco il suo record di ascolti

Come dimostrato dal video però non ci sarebbe alcuna differenza fra la D’Urso che vediamo noi in tv e quella di tutti i giorni. Sono ormai 10 anni, inoltre, che Pomeriggio 5 e la conduttrice viaggiano insieme e proprio di recente Piersilvio Berlusconi avrebbe provato a dare nuova verve alla trasmissione. Abbandonati i soliti temi leggeri, quindi, il programma era diventato un vero e proprio canale d’informazione.

Una scelta che però, a quanto sembra, si è rivelata fallimentare tanto che da questa stagione è stata già ripristinata la vecchia formula. Proprio di recente, inoltre, la D’Urso attraverso i propri canali social ha fatto sapere come abbiano raggiunto il record di ascolti, dimostrando come il pubblico di canale 5 preferisca questa linea editoriale.