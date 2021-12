Jessica stanca dei comportamenti di Sophie le lancia una frecciatina inaspettata, allontanandosi così definitivamente da lei. Che cosa è successo fra le due al GF Vip 6?

La gieffina Jessica è una delle tre Principesse che hanno varcato la porta rossa della casa del reality. Attualmente solo lei e Lulù continuano a gareggiare nel reality, la sorella Clarissa è stata eliminata definitivamente. A differenza di Lulù, la quale ha trovato l’amore della sua vita grazie a questa partecipazione, lei è ancora in cerca del suo principe azzurro. Dopo svariati tentativi risultati poi inutili compiuti al dì fuori della casa, la ragazza sperava di riuscire ad aggiudicarsi il cuore di qualche concorrente. Cosa che però non è accaduta, mentre tutti gli altri partecipanti si gustavano i loro piccoli attimi romantici lei attendeva l’entrata di un baldo giovane che avrebbe potuto farle perdere la testa.

Nelle ultime settimane questo giovane tanto atteso è finalmente arrivato, i due si sono pure avvicinati molto ed in molti presupponevano che da lì a breve sarebbe scoppiata la scintilla dell’amore. Il tutto però è stato distrutto per via dello zampino della vippona Sophie, la quale non ci ha pensato due volte a mollare tutto per buttarsi nelle braccia di Alessandro.

Jessica e la frecciatina lanciata a Sophie al GF Vip

Jessica e Sophie hanno stretto subito amicizia, il loro legame appariva indissolubile agli occhi di tutti. Amiche così strette tanto da condividere il letto ed ogni momento della giornata. Ad oggi però la loro amicizia sembra ormai sfumata per via del comportamento del’ormai ex di Gianmaria. Jessica ha sempre ammesso di provare un forte interesse per Alessandro, nonostante questo però Sophie non ci ha pensato due volte a soffiarglielo da sotto al naso. Questo comportamento ha ferito molto la ragazza, la quale chiedeva solo ed esclusivamente sincerità dall’amica.

Dopo tante lacrime versate, la giovane ragazza ha deciso di prendere finalmente posizione agendo in modo maturo ed equilibrato. Contro ogni pronostico infatti si è completamente allontanata dalla situazione ha lasciato che i due avessero campo libero. Nelle ultime ore infatti l’abbiamo vista mentre confessava i suoi pensieri a Sophie, la quale è rimasta di stucco davanti alla sua impassibilità.

“Oggi le pulizie le fate tu e Ale così vi conoscete meglio, io mi tiro fuori. Io non faccio niente.”

Queste sono le parole di Jessica, la quale ha deciso di affrontare con maturità la situazione. Sophie, nonostante sia molto allettante trascorrere del tempo con Alessandro, non ama fare le pulizie di casa, quindi non ha accolto molto volentieri la proposta.