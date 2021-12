Dopo il tradimento di Mauro Icardi, Wanda Nara si vendica avvicinandosi sempre di più al suo amato bodyguard. Pizzicati insieme mentre si scambiavano delle tenere attenzioni. Cosa ne penserà Mauro?

Ormai tutti siamo a conoscenza del tradimento di Icardi, i due hanno attraversato un periodo del tutto particolare in questi ultimi mesi. Lei non sapendo se credere o meno alle scuse del marito, ci ha messo molto tempo a metabolizzare il tutto. Nel mentre però non si è mai persa d’animo ed ha fatto capire con molta determinazione cosa il calciatori si stava facendo sfuggire da sotto il naso. Icardi d’altra parte ha ammesso le sue colpe e si è scusato profondamente con lei tentando in tutti i modi di farsi perdonare.

Il suo obbiettivo lo ha perfino raggiunto. I due infatti, dopo una lontananza di svariati mesi, sono tornati a condividere la stessa casa e perfino lo stesso letto. Pare quindi che sia tornato il sereno nella coppia, o almeno questo è ciò che tutti pensavano, ciò che pensava anche il calciatore. Alcune dichiarazioni però potrebbero confermare il contrario.

Wanda Nara tradisce Icardi con il suo bodyguard? Le voci che confermerebbero il tutto

Bisogna ammetterlo, lei ha sofferto molto per via delle gesta del marito, per via dei comportamenti inopportuni e per via del tradimento reso pubblico da lui stesso con China Suarez. Questa storia sembrava ormai acqua passata, a quanto pare però non è proprio così. Pare che la donna, dopo aver riaccolto il marito a casa, stia considerando un’amara vendetta. Secondo quanto si vocifera infatti, la donna è in cerca del momento opportuno per ripagarlo con la stessa moneta. Il protagonista di questo losco pieno è direttamente il suo bodyguard, ovvero la persona che non la lascia un secondo sola.

Lei attualmente si trova in Argentina ed è proprio da lì che arrivano le voci. Un giornalista infatti ha dichiarato che in molti sospettano che fra i due ci sia del tenero poiché sono stati paparazzati insieme. In questi scatti si può ben vedere come Augistìn Longueria la tenga stretta a sé dalla vita, in segno di protezione. Secondo il giornalista Rodrigo Lussich però i due tentano di celare una relazione nata sotto gli occhi di tutti.

Il povero Augustìn, diventato famoso senza il suo consenso ha però dichiarato che fra i due non vi è assolutamente nulla. I suoi comportamenti riguardo la donna sono semplicemente segno di protezione e non celano alcun affetto particolare. È molto contento che la donna oggi risulti più felice e spensierata ma ha confessato che il merito non è di certo il suo. Sarà vero? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Desirèe Cirisano