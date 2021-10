Wanda Nara, brutalmente tradita | Per chi ha perso la testa Icardi

Le voci sulla separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più insistenti. L’attaccante del Psg si sarebbe innamorato di una bellissima attrice di 29 anni: scopriamo di più.

A quanto pare l’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe giunto al capolinea. In queste ultime ore i due hanno confermato la crisi matrimoniale sui social. Alla base della rottura ci sarebbe il tradimento da parte del noto calciatore con una bellissima attrice e cantante: scopriamo di chi si tratta.

Wanda Nara e Mauro Icardi: cosa è successo

In molti l’hanno descritta come una vera e propria telenovela. Ormai non si parla d’altro, Mauro Icardi e Wanda in queste ultime ore sono stati al centro del gossip per un presunto tradimento.

Tutto è iniziato quando Wanda ha scritto sui social: “Ti sei caricato un’altra famiglia per colpa di una pu*****”. Dopo queste parole avrebbe lasciato Parigi con Isabella e Francesca, le loro figlie. Proprio per questo motivo il giocatore non si sarebbe presentato all’allenamento con il PSG e l’ha raggiunta a Milano con la speranza di fare pace, infatti, subito dopo lui ha postato una foto di loro due insieme.

Tutti hanno pensato che fossero tornati insieme, ma oggi la donna ha pubblicato una Instagram story in cui mostra la sua mano senza l’anello, con scritto: “Buongiorno. Mi piace di più la mia mano senza anello“. C’è ancora molto mistero, ma non ci resta che aspettare per scoprire la verità su cosa sta accadendo alla coppia del momento. Intanto, conosciamo meglio la presunta amante di Mauro Icardi.

Chi è l’amante di Mauro Icardi

Si chiama Eugenia Suarez, detta “La China” per via dei suoi occhi a mandorla. È lei, secondo la stampa argentina, la donna che avrebbe fatto perdere la testa all’attaccante del Psg. È una famosa attrice, cantante e modella argentina, nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992, ma ha origini giapponesi, infatti, nella prefettura di Kochi a Shikoku ha anche dei parenti.

Oltre ad essere bellissima è un vero proprio talento, infatti, all’età di 11 anni ha recitato nella serie televisiva “Rincon de luz”. Ma adesso il suo nome è sulla bocca di tutti per via di questa presunta storia con il calciatore argentino Mauro Icardi.

Eugenia è anche un’influencer e sul suo profilo Instagram possiamo vedere le numerose foto che pubblica quotidianamente: il suo nickname è “sangrejaponesa”. Sempre attraverso i social possiamo notare che l’attrice continuerebbe a seguire Wanda Nara, ma non Icardi. L’attaccante non seguirebbe più Eugenia Suarez e Wanda Nara avrebbe smesso di avere rapporti social con entrambi.

Questo triangolo amoroso sta facendo davvero molto discutere, ma siamo sicuri che la coppia riuscirà a trovare un punto d’incontro per il bene delle loro bambine.