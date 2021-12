Il figlio del famoso cantante napoletano, Gigi D’Alessio, accusato di violenza. La situazione è molto delicata, il ragazzo rischierebbe la galera. Tutti i retroscena sulla drammatica vicenda.

Il famoso cantante napoletano è conosciuto da tutti e, come accade per ogni personaggio pubblico, la sua vita viene scansionata nei minimi particolari. È molto difficile infatti mantenere una certa privacy quando il tuo cognome è sulla bocca di tutti. Ogni paparazzo cerca sempre di catturare il momento migliore por poi venderlo come se fosse di sua proprietà. Perfino i fan sono sempre in cerca dello scoop perfetto, di ogni mimino dettaglio che possa far capire loro come conducono la vita i propri idoli. Il tutto spesso viene fatto senza alcuna cattiva intenzione, non tutti però sanno che nonostante si tratti di un personaggio pubblico vi sono dei limiti da rispettare.

È del tutto fuori luogo ed inoltre è perfino illegale violare la privacy di un uomo, portando alla luce segreti celati negli anni o anche sono piccoli avvenimenti quotidiani. Grazie alle nuove tecnologie però, impicciarsi negli affari degli altri è diventato molto più semplice. Per questo infatti sul web si è diffusa la notizia che vede come protagonista il figlio del cantante, nonostante lui sia molto lontano dei riflettori del padre.

Gigi D’Alessio, il figlio rischia la galera per gravi violenze

Secondo quanto riportato sul web infatti, pare che il figlio del cantante sia sotto accusa per via di violenze. Il ragazzo rischia inoltre la galera per i comportamenti avuti e per i gesti compiuti nei confronti di una giovane ragazza. Non tutti conoscono i dettagli riguardanti l’accaduto, inoltre non si conosce neanche l’evolversi dei fatti. È bene quindi fare chiarezza su ciò che è realmente accaduto e su che ha realmente fatto il figlio del cantante che si porta appresso un cognome che rimane fisso sulla bocca di tutti.

Cosa è successo?

Lui si chiama Claudio ed ha dovuto affrontare un processo molto grave, è stato infatti accusato di violenze dalla stessa domestica che gli prestava servizio in casa sua. Secondo quanto affermato dalla donna, il ragazzo l’avrebbe picchiata e poi cacciata definitivamente dalla casa nel cuore della notte. La donna ha inoltre affermato che il tutto è accaduto semplicemente perché si è permessa di intromettersi in una discussione furiosa. Questa vedeva come protagonisti il ragazzo e la fidanzata di allora, chiedendo al ragazzo ed alla fidanzata di abbassare la voce.

La richiesta ha una base solida, la donna il mattino seguente avrebbe dovuto affrontare una lunga giornata di lavoro e per via delle grida non riusciva a prendere sonno. Inoltre la sua camera da letto non era affatto munita di porta e per questo poteva ascoltare i minimi dettagli della discussione. Quando però ha chiesto del doveroso silenzio è stata picchiata e cacciata fuori di casa nel cuore della notte con addosso i vestiti da letto.

Il tutto è avvenuto nella notte del 5 luglio 2014, Halyna Levova (la colf) ha poi sporto denuncia. Claudio è risultato colpevole e ha scontato la pena di ben tre mesi e quindici giorni di reclusione.

