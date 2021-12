Amici, LDA parla della sua malattia e del terribile momento che ha vissuto da bambino. Il figlio di Gigi D’Alessio è distrutto. Lo studio si commuove.

Momento emozionante per LDA. Il figlio del cantante partenopeo Gigi D’Alessio commuove lo studio di Amici parlando della malattia di cui ha sofferto e che gli ha cambiato la vita. I dettagli.

LDA parla per la prima volta della sua malattia, il giovane è distrutto

Nelle scorse ore è andata in onda una nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi che continua a riscuotere grandissimo successo. I talenti di questa nuova edizione hanno già catturato l’attenzione dei telespettatori che si sono affezionati ai ragazzi il cui percorso tiene incollati alla televisione ogni settimana milioni di spettatori.

Protagonista dell’ultima puntata è stato LDA, il giovane cantante, figlio del più famoso Gigi D’Alessio. In occasione del natale, Maria De Filippi ha organizzato delle sorprese speciali per i ragazzi.

A spacchettare tra i primi, il suo regalo, è LDA il quale, visibilmente emozionato, ha raccontato di un terribile periodo vissuto da bambino e di una malattia piuttosto seria che ha condizionato la sua vita. Cala il gelo in studio, il cantante è distrutto.

Che malattia ha avuto il figlio di Gigi D’Alessio

LDA è un vero portento. Nonostante la sua giovanissima età, il talento, lo possiamo dire con fermezza, è proprio di famiglia. Il figlio di Gigi D’Alessio sta riscuotendo un successo dopo l’altro e ha già conquistato il suo primo disco d’oro: i suoi brani spopolano in radio e si classificano ai primi posti per le vendite.

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, il giovane è stato protagonista di una emozionante sorpresa. In occasione del natale, la conduttrice ha voluto sorprendere i ragazzi con dei doni speciali.

A spacchettare per primo il regalo è stato proprio il figlio di Gigi D’Alessio, il quale in un albero natalizio molto particolare, ha ritrovato un vecchio amico d’infanzia. La famiglia ha mandato a Luca un pupazzetto al quale il giovane è particolarmente affezionato.

Come ha dichiarato in puntata, il suo amico di stoffa di nome Azzurrino gli ha tenuto compagnia nei momenti più bui della sua infanzia. L’artista ha confessato di essersi sottoposto da bambino ad un’operazione piuttosto seria per via di un problema di salute molto importante del quale però non ha voluto fare menzione.

Azzurrino è stato il suo migliore amico, il suo conforto, tanto da esserselo portato anche in sala operatoria. LDA è apparso particolarmente emozionato. La conduttrice però lo ha sorpreso ulteriormente: il giovane ha ricevuto dei videomessaggi meravigliosi. A parlare sono i suoi fratelli che si sono congratulati con lui e hanno espresso parole che hanno fatto scappare una lacrimuccia al giovane cantautore dal cuore buono.