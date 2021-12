Il nuovo concorrente del GF Vip 6, Alessandro Basciano, ha un figlio. Lui è già una piccola star: assomiglia molto al padre. Tutto su di lui: la storia che si cela dietro.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip non è un volto molto conosciuto, lui ha partecipato a pochi programmi fino ad oggi. Il ragazzo però è stato scelto dallo stesso conduttore televisivo, ovvero Alfonso Signorini, per poter rendere ancora più frizzante la situazione in casa. Lui ha infatti un interesse particolare per le gieffine Sophie e Soleil. Anche se quest’ultima ama le attenzioni che lui le dedica, ha rifiutato categoricamente una frequentazione con lui. Al contrario, Sophie si è lanciata a braccia aperte nella sua direzione, ha perfino lasciato il vippone Gianmaria così da poter trascorrere più tempo insieme.

Anche se l’apparenza inganna molto, il giovane ragazzo è già padre ed ama incondizionatamente il suo piccolo fanciullo. In pochi lo conoscono all’interno della casa del Grande Fratello ma lui, ad oggi è diventato una vera star sul web. Tutti sono innamorati dei suoi occhietti e del suo sorrisetto furbo.

Alessandro Basciano, avete mai visto il figlio? Lui è identico al padre

Non avendo molta esperienza alle sue spalle in ambito televisivo, la sua storia non la conoscono molti. Prima dell’entrata al Grande Fratello Vip, erano a conoscenza della sua vita privata solo i telespettatori fan di Uomini e Donne e Temptation Island. Per chi non lo sapesse, il ragazzo prima di lanciarsi nel mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne, ha avuto una relazione molto impegnativa. Nel programma infatti si supponeva che il ragazzo volesse semplicemente dimenticare la donna conquistandone un’altra.

In realtà non è andata proprio così. Lei si chiama Clementina Deriu ed i due apparivano felici e spensierati insieme. Innamorati l’uno dell’altra, hanno coltivato la loro relazione per ben sei anni, successivamente però qualcosa si è spezzato fra i due ed ognuno ha preso strade diverse. Nonostante questo però sono comunque in ottimi rapporti per il bene una terza persona.

Negli anni in cui la relazione andava a gonfie vele i due hanno dato il benvenuto al frutto nato dal loro amore. Lui si chiama Nicolò ed è un bimbo di 5 anni. I due tentano di non far pesare la loro rottura sul bambino, infatti cercano di mantenere buoni rapporti proprio per lui, facendolo vivere con entrambi.

