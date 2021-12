GF Vip 6, Alessandro è entrato per un motivo oscuro | Tutto pianificato da Signorini

Alessandro Basciano fa la sua entrata all’interno della casa del GF Vip 6 con uno scopo ben preciso, il tutto è pianificato dallo stesso Alfonso Signorini. Di cosa si tratta?

Come ben saprete negli ultimi giorni si parla molto di un possibile piano architettato dagli stessi autori per quanto riguarda la storia, o meglio il triangolo, creatasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Su questo argomento il conduttore Alfonso Signorini ha viaggiato molto poiché gli ha assicurato molti argomenti da trattare e condividere a sua volta con il pubblico da casa. Molti pensano che ciò che vediamo in televisione sia un comportamento nato dal nulla, in realtà dietro ogni scelta vi è un copione da seguire. Ovviamente quando si tratta di sentimenti la situazione cambia.

A quanto pare, secondo le numerose versioni che si vociferano, lo stesso conduttore ha collaborato insieme ad Alex Belli per creare un qualcosa di credibile così da poi venderlo al pubblico del reality. In questa versione si parla tanto anche di una possibile collaborazione della stessa moglie dell’ex vippone. Le cose però pare siano sfuggite di mano e il risultato ottenuto non è del tutto convincente.

L’uscita dell’ormai ex vippone ha scombussolato i piani degli stessi autori così, per vendicarsi e non rischiare di perdere gli ascolti ottenuti, hanno pensato ad una soluzione abbastanza semplice.

L’entrata di Alessandro Basciano nasconde un piano elaborato da Signorini? Tutta la verità sul GF Vip 6

Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti entrati all’interno della casa per via dell’uscita di numerosi volti famosi. Appena quest’ultimo ha varcato la porta rossa si è creato molto scompiglio tra i concorrenti. Prima di entrarvi ha espressamente dichiarato di provare molta attrazione fisica nei confronti delle gieffine Sophie e Soleil. Pare però che questa sua preferenza abbia un doppio fondo secondo quanto si vocifera infatti questo sarebbe solo un piccolo dettaglio di un piano già scritto da Alfonso Signorini. Il tutto realizzato per aumentare le dinamiche da trattare poi in puntata.

Il compito del nuovo concorrente sarà proprio stuzzicare le dirette interessate facendo scoppiare qualche coppia, incrementando la gelosia di Alex nei confronti di Soleil. Quest’ultima verrà letteralmente consolata dall’ultimo arrivato, dal resto come previsto dal copione precedentemente stipulato.

Si creeranno nuovi triangoli amorosi, tutto è stato già deciso. Ogni comportamento del ragazzo nei loro confronti quindi, per quanto possa risultare naturale, sarà solo il frutto del lavoro degli autori del programma.