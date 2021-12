Il concorrente del GF Vip Gianmaria, dopo la rottura definitiva con la vippona Sophie, si avvicina sempre più a Federica: tutto merito di Soleil. Cosa è successo fra i due?

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a degli episodi strazianti. Il povero vippone che tanto sperava di creare un futuro con la ragazza si è ritrovato solo per via del nuovo arrivato. Sophie infatti ha deciso di troncare nell’immediato la loro frequentazione poiché prova molto interesse nei confronti di Alessandro. Vi ricordiamo che il ragazzo, ancora prima di mettere piede all’interno della casa ha espresso chiaramente il suo interesse nei confronti di ben suo gieffine, ovvero Soleil e Sophie. Per quanto a Soleil piacciano le attenzioni che lui le dedica, lo ha praticamente rifiutato dicendogli che lei al dì fuori del programma ha una persona che lo aspetta e che non si butterebbe mai nelle braccia di un altro uomo.

Anche se questo ha destato molti sospetti nel ragazzo, lui ha comunque accettato il volere di lei scagliandosi poi in direzione di Sophie. La quale ha accolto a braccia aperte le sue attenzioni, decidendo perfino di abbandonare il vippone con cui ha trascorso gli ultimi tre mesi della sua vita come se nulla fosse.

Gianmaria sempre più vicino a Federica al GF Vip, il merito è solo di Solei

La decisione di Sophie ha recato molto dolore al vippone, il quale sperava di instaurare un vero rapporto sentimentale con lei. Con il volto colmo di lacrime si è avvicinato alla gieffina Soleil che ha cercato in tutti i modi di consolarlo nonostante tra loro ci siano state varie discussioni. La ragazza lo ha perfino aiutato a superare la rottura restandogli accanto in ogni momento. Soleil però non solo lo ha consolato, lo ha perfino convinto a buttarsi fra le braccia della nuova arrivata.

In questi ultimi giorni infatti abbiamo visto Gianmaria legare molto con Federica. I due parlano fino a tarda notte, si rivelano confidenze personali come se si conoscessero ormai da una vita intera. Il loro rapporto si sta lentamente consolidando e Sophie ormai non può fare altro che rimanere in silenzio a guardare.

Anche se le emozioni possono essere vere, i concorrenti devono comunque seguire un percorso prestabilito. In molti infatti lodano Soleil per aver indirizzato finalmente Gianmaria su una strada percorribile e priva di crepe. Il rapporto con Federica infatti potrebbe sfociare in un qualcosa di molto più profondo.

Desirèe Cirisano