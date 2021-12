Sophie tira una gomitata fortissima al vippone Gianmaria nella notte al GF Vip, la scena sembra ritratta da un film: dolore fortissimo per il povero vippone. Ecco tutti i retroscena a riguardo.

La scorsa notte abbiamo assistito ad una scena da vero film di cui i protagonisti sono i due gieffini Gianmaria e Sophie. Negli ultimi giorni i due hanno avuto delle discussioni molto forti per via di un gesto compiuto dalla gieffina. A Gianmaria infatti ha dato notevolmente fastidio il fatto di non averla trovata dietro la porta ad aspettarlo quando lui doveva decidere se rimanere o no. D’altro canto, Sophie in quel preciso istante stava semplicemente consolando Soleil poiché questa era in lacrime per via del comportamento dell’ex vippone Alex Belli.

Dopo qualche giorno la situazione sembrava ormai tranquilla, ovviamente fino all’arrivo del nuovo vippone Alessandro, il quale ha espressamente detto di provare attrazione per la ragazza di Sophie. Dopo aver sentito le sue parole, la diretta interessata ha chiarito la situazione dicendo che fra lei e Gianmaria non vi è alcuna relazione. Secondo lei infatti i due si stanno semplicemente conoscendo ed entrambi quindi sono liberi di fare ogni scelta che desiderano.

Gianmaria viene colpito da Sophie nella notte al GF Vip 6: ecco la vera motivazione

Nonostante le sue parole però ha continuato a passare le giornate in compagnia del vippone, anche se fra i due sono nate infinite discussioni. Gianmaria non prova particolare simpatia per Alessandro, perfino al suo arrivo lo ha snobbato categoricamente.

Tra i due quindi non scorre affatto buon sangue, anche se Alessandro nelle ultime ore si sta basando principalmente sulle attenzioni che gli offre la gieffina Soleil. Anche se per Sophie i due non sono nel bel mezzo di una relazione, comunque condivide il letto con il vippone e di questo Gianmaria ne è molto felice.

Quest’ultimo infatti cerca in tutti i modi di farle cambiare idea poiché tiene molto a lei e spera che la loro diventi una storia effettiva così da condividere ogni esperienza insieme. Mentre tutti i concorrenti dormivano, Sophie e Gianmaria erano svegli e stavano semplicemente giocando.

Sophie colpisce Gianmaria con una gomitata pic.twitter.com/cjHbrFKvAB — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 20, 2021

Gianmaria ha deciso quindi di farle il solletico così da ravvivare un po’ la situazione. Alla gieffina il suo gesto è piaciuto molto però, per via di un riflesso involontario lo ha colpito fortemente sulla fronte. La gomitata gli ha causato un forte mal di testa e la ragazza non ha potuto fare altro che scusarsi.

Desirèe Cirisano