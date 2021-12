Giacomo e Soleil condividono lo stesso letto al GF Vip, i due hanno ormai stretto molto e, prima di andare a letto compiono un gesto inequivocabile. Di che cosa si tratta?

Dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip, la gieffina non ha trovato pace. Dopo lunghi giorni di riflessione però è finalmente tornata più forte di prima. Questo cambiamento radicale però lo deve anche agli altri concorrenti, i quali l’hanno spronata e le sono stati accanto in questa brutta situazione. Soleil condivideva il suo letto con il suo tanto amato amico Alex. I due vantano di forte complicità e, quando lui ha deciso di abbandonarla per tornare fra le braccia della mogli, Soleil ha sofferto notevolmente. Iniziava a non magiare e preferiva rimanere a letto per tutto il giorno.

Grazie all’affetto dei compagni per, in particolare l’affetto di Giacomo Urtis, lei è tornata solare come un tempo. Da allora i due hanno deciso di condividere il letto ed il vippone ormai occupa un posto fisso di fianco a lei nel suo letto.

Giacomo e Soleil, cosa fanno i due prima di prendere sonno al GF Vip?

Come avrete già notato, i due sono ormai diventati molto intimi. Giacomo è ormai un punto fisso per la giovane vippona sconsolata. Soleil prova un profondo affetto nei confronti del chirurgo estetico e d’altro canto anch’esso prova un grande affetto per lei. Sono ormai inseparabili, se qualche concorrente infatti cerca di intrufolarsi nel letto che i vipponi condividono, i diretti interessati si ribellano subito. È capitato inoltre che qualche gieffino entrasse nella loro stanza senza il loro permesso, dopo averli pizzicati seduti sul letto sono stati prontamente invitati ad uscire dalla camera da letto.

Soleil non ama condividere il suo spazio con gli altri, l’unico che non le crea alcun problema è proprio Urtis. Condividendo lo stesso letto e rimanendo svegli insieme fino al mattino, si creano delle abitudini che muteranno poi in delle vere e proprie tradizioni. I due infatti, una volta messi a letto, perdono dei minuti del loro tempo per abbracciarsi dolcemente e poi darsi semplicemente la buonanotte.

Potrebbe interessarti anche: Giacomo Urtis, spunta il figlio segreto: “Me l’ha promesso” | Colpo di scena al GF

I fan sfegatati del programma approvano follemente il loro legame e li reputano due dei concorrenti più adorabili di tutti. Ovviamente ognuno vive i propri alti e bassi, l’importante è trovare sempre la retta via che ci riporti sul nostro cammino.