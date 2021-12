Gf Vip, Alessandro parla di Soleil: la risata rabbiosa di Jessica ” Invidia pura, non si contiene”

Al Gf Vip l’ingresso di Alessandro Basciano ha scombussolato gli equilibri della casa, soprattutto delle inquiline di sesso femminile. Vediamo cosa è successo.

Il ragazzo sarebbe conteso da Soleil, Sophie e Jessica la quale ha mostrato segni di gelosia nei confronti delle coinquiline del Gf Vip.

Il nuovo macho del Gf Vip

L’ex tentatore di Temptation Island ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip da pochi giorni e già sta portando scompiglio. L’imprenditore ha subito mostrato interesse per alcune inquiline della casa. In particolar modo, Jessica, Sophie e Soleil. Su quest’ultima si è focalizzato di più scatenando persino le ire di Alex Belli squalificato dal gioco.

Soleil, però, nonostante una notte passata avvinghiata ad Alessandro, sembra non mostrare l’interesse che lo stesso ragazzo avrebbe voluto, anzi, ha confermato di essere innamorata di una persona che la attende fuori.

LEGGI ANCHE -> Basciano si dichiara a Soleil, lei lo respinge e lui la distrugge: “Non è vero che sei innamorata”

Nel frattempo, durante la festa di compleanno di Sophie, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, mentre si avvicinava a Soleil ha messo un freno alle altre due pretendenti. Sophie ci è rimasta male credendo che Alessandro volesse provarci soltanto con lei, anche se lei stessa è frenata per via del rapporto che si è creato con Gianmaria. L’ex tentatore, però,

La gelosia di Jessica

La più grande delle sorelle Selassié è da quando entrata nella casa del Gf Vip che avrebbe voluto un bono con cui flirtare. Ora che sembra davvero essere arrivato, deve contenderselo con Soleil. Non è raro che chiacchieri con Alessandro, in tutto relax. Purtroppo, per lei, però, non appena lui inizia a parlare di Soleil non può fare a meno di adombrarsi.

Una cosa di cui i fans si sono accorti e si dispiacciono per la princess che, nelle ultime giornate, sembra non essere particolarmente in forma come tre mesi fa.

In un momento di sconforto, la ragazza si è confidata con Sophie.

“Sono venuta qua per trovare l’amore. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro”.

Secondo voi Jessica riuscirà a coronare il suo sogno durante il percorso al Gf Vip?