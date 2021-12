Alessandro Basciano si dichiara spudoratamente alla vippona Soleil ma lei lo respinge senza pensarci troppo. Lui non ha esitato ad asfaltarla, dicendo ciò che pensa realmente su di lei.

Il nuovo concorrente è entrato solo da pochi giorni ma ha già creato molto scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Prima ancora di varcare la porta rossa il vippone ha espresso chiaramente il suo interesse nei confronti di due particolari concorrenti, ovvero: Soleil e Sophie. Quest’ultima pareva molto presa della relazione con Gianmaria e quindi il nuovo arrivato ha deciso di stuzzicare la vippona famosa per il triangolo creato con l’ormai ex concorrente Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Dopo qualche battutina e varie notti trascorse insieme nel letto di lei, il vippone ha deciso di buttarsi a capofitto provandoci con la diretta interessata. Molti sono infatti gli sguardi d’intesa tra i due e l’attrazione che provano l’un l’altra è ormai palese e visibile ad occhio nudo. Perfino Soleil ha ammesso di sentire il fuoco della passione ardere. Sophie non ha potuto fare altro che rimanere a guardare fino a quando non ha deciso di mollare il concorrente Gianmaria, troncando definitivamente la loro relazione.

Alessandro Basciano confessa i propri sentimenti a Soleil ma lei lo respinge: la reazione di lui è scoccante

Bisogna ammetterlo, nella casa del Grande fratello Vip in molti non provano particolare simpatia per alcuni. Quando il triangolo con Alex si faceva sempre più intenso sono molti i volti famosi che hanno espresso un giudizio negativo nei confronti dei due. Il tutto però non è mai stato riferito alla diretta interessata, la quale pensava e pensa di essere la preferita indiscussa fra i presenti nella casa. Il nuovo arrivato però non la pensa esattamente come la maggior parte dei presenti ed ha deciso di sbatterle in faccia la verità.

Alessandro ha confessato i suoi sentimenti nei confronti di Soleil a lei stessa. La vippona però come già anticipato lo ha subito fermato affermando che fra loro due non potrà mai nascere nulla al di fuori dell’amicizia poiché il suo cuore appartiene ad un altro. A quanto pare la ragazza ha un fidanzato che l’aspetta a casa fin dal primo momento in cui lei ha messo piede all’interno della casa. Quest’ultimo si sarà goduto allora tutta la sceneggiatura ben montata in collaborazione di Alex Belli.

Basciano cotto perso di Soleil pic.twitter.com/Zk2SysZUM0 — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 23, 2021

Al ché lui incredulo delle parole sentite ha cercato prontamente di chiarire la situazione creatasi, dicendole:

“Ma se tu eri innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ma quali giochi. Ma se io son fidanzato e la mia fidanzata si bacia con un altro ma che sta dicendo, ma sei matta? Dai su Sole, io ti voglio bene però non è così”

Come vi abbiamo già anticipato, il ragazzo è entrato da soli pochi giorni ma sta già creando molto scompiglio smascherando i concorrenti, facendo fuoriuscire il loro vero volto.

Desirèe Cirisano