Cavolfiore alla siciliana, contorno squisito per le feste natalizie

Si avvicinano le feste natalizie e non sai minimamente cosa preparare? Il cavolfiore alla siciliana farà leccare i baffi a tutti i tuoi invitati: squisito e molto semplice da preparare.

Particolarmente in questo periodo dell’anno cerchiamo di diventare tutti con l’intento di far degustare un ottimo piatto ai nostri cari, delle volte però nonostante i buoni propositi non riusciamo nel nostro intento. Servono quindi delle ricette facili e veloci ma soprattutto sfiziose ed invitanti. Questa ricetta potrà sembrarvi difficile a primo impatto, successivamente però vi renderete conto che in realtà è molto semplice. Non fatevi ingannare dalla sua semplicità però perché se seguirete attentamente tutti i passaggi alla fine uscirà un capolavoro!

Questo è principalmente un contorno ma potrebbe essere proposto direttamente come secondo piatto, unisce la delicatezza dei sapori rendendo il tutto unico e particolarmente i squisito. Dovete sapere inoltre che, essendo alla siciliana, è un piatto del tutto salutare poiché richiama ai sai sapori mediterranei. Realizzare questa ricetta porta via anche poco denaro, quindi non vi resta che provarla!

Cavolfiore alla siciliana: ricetta semplice, veloce e super invitante

Per realizzare questo piatto vi occorreranno semplicemente 10 ingredienti, la maggior parte di questo sono sicuramente già presenti nelle cucine di tutti voi. Con questi semplicissimi ingredienti andrete a realizzare un piatto unico e sofisticato anche se molto semplice da preparare. Proteste inoltre farvi aiutare dai più piccoli, ovviamente prestando loro molta attenzione, coinvolgendoli in questa deliziosa preparazione. Vi occorrerà:

Un cavolfiore

150g di pane

100g di olive taggiasche

50g di parmigiano Reggiano DOP

50g di capperi

5 filetti di acciughe sott’olio

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

origano

Una volta che avrete posizionato tutto l’occorrente a portata di mano potrete iniziare la preparazione del piatto. Innanzitutto dovrete far bollire dell’acqua calda aggiungendo un po’ di sale, inserendo poi il cavolfiore per circa 10-15 minuti. Dovrà risultare cotto ma senza diventare fin troppo morbido.

Una volta che saranno passati i minuti prestabiliti dovrete semplicemente eliminare tutta l’acqua, scolando la pentola ed asciugando il cavolfiore. In una ciotola lo aggiungerete insieme al resto degli ingredienti, ricordandovi di non grattugiare il pane. Quest’ultimo infatti dovrete semplicemente farlo a pezzettini. Se necessario, aggiungete ancora dell’olio.

Dopo aver mescolato il tutto vi basterà adagiare il composto su una teglia da forno, precedentemente ricoperta con della carta forno. Il tutto andrà in forno preriscaldato e ventilato per 25 minuti a 200°, dovrà formarsi una sottile crosticina. Il piatto, subito dopo, potrà essere servito!

Desirèe Cirisano