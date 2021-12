Amici, addio coppia felice: fuoriosa lite tra Alex e Cosmary | VIDEO

Furiosa lite nella casetta di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, i due allievi Alex e Cosmary hanno una discussione accesa. Cosa è successo tra i due? Tutti i dettagli.

Solo qualche settimana fa nel famoso talent condotto dalla famigerata Maria De Filippi, è entrata una giovane ballerina grazie ad una sfida. Quest’ultima ha stretto molto con i compagni di percorso, con uno in particolare. Lui si chiama Alex ed è un cantante, il quale spera di diventare un vero professionista. I due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e in molti pensavano che da lì a breve sarebbe scoppiata la scintilla. A quanto pare però ci sono state varie discussioni che hanno messo in dubbio il parere comune.

All’interno della casetta del programma, dove vivono insieme tutti gli allievi, vi sono delle regole da rispettare ed ognuno deve contribuire per garantire un ambiente pulito e ben ordinato. In numerosi però non rispettano il volere degli autori e tendono a non compiere i compiti a loro assegnati. Ovviamente il tutto irrita particolarmente a chi invece le rispetta per filo e per segno. Svariati talenti sono stati cacciati dalla rinomata scuola proprio per aver infranto queste famose regole, capiterà di nuovo?

Alex e Cosmary in lite: i due allievi di Amici discutono pesantemente all’interno della casetta

Come vi abbiamo già anticipato i due hanno legato molto e sono praticamente sempre insieme. L’attrazione ed i sentimenti che provano sono ormai palesi e visibili a tutti, anche e loro non vogliono assolutamente ammetterlo. Gli sguardi d’intesa parlano ed i piccoli gesti che si dedicano ne sono la prova. Nessuno dei due però ha deciso di fare la prima mossa, un po’ per paura e un po’ per imbarazzo, la loro relazione rimane difronte un bivio.

Nelle ultime ore però i due hanno avuto un piccolo fraintendimento che li ha poi portati ad avere una furiosa discussione davanti a tutti i presenti ed il pubblico che li segue da casa. Alex, in procinto di cucinare per poi riordinare subito dopo, stanco di doverlo fare sempre lui ha chiesto sbuffando una mano anche alla ragazza. La discussione inizia ad accendersi per via del nervosismo di lui che, senza che gli spetti, pulisce in continuazione la casa.

D’altro canto Cosmary si è innervosita poiché non comprendeva il suo atteggiamento ed i due si sono scagliati addosso delle parole taglienti. Subito dopo però, non riuscendo a stare distanti, si sono ritrovati l’uno nelle braccia dell’altra.