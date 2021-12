William e Kate: quanto pagano la tata dei figli, “guadagna più dei calciatori”

Crescere un reale porta via una montagna di soldi, William e Kate pagano una cifra esorbitante per la tata dei figli. Lei infatti fa invidia perfino ad un calciatore! Quanto guadagna esattamente?

Come ben saprete si ha l’obbligo di mantenere un figlio fino ai 21 anni, ciò significa sborsare innumerevoli somme di denaro. Se si pensa che alle tasse scolastiche e ad eventuali iscrizioni universitarie la cifra si alza notevolmente. Nel Regno Unito il tutto viene a costare all’incirca 323.000 sterline, il tutto però sale di molto a Londra, arriva infatti fino alle 354.000 sterline. Ovviamente queste cifre sono adottate semplicemente alla cura ed alla crescita di in solo figlio, nelle famiglie con almeno tre figli il costo aumenta incredibilmente.

Si arriva all’esorbitante cifra di circa 1 milione di sterline. Questo ragionamento può aiutarvi a farvi capire che in realtà, anche se non sembra a volte, avere dei figli consta enormemente. Figuriamoci un reale! Certo, bisogna mettere in conto innumerevoli fattori, ovviamente le entrare sono diverse. Nonostante questo però, possiamo assicurarvi che i reali spendono un capitale solo ed esclusivamente però l’educazione dei figli.

William e Kate, quanto spendono per la tata dei figli? Una somma da capogiro

Per chi non lo sapesse i reali tengono molto alle buone maniere ed alla buona educazione. Per non parlare del galateo, esistono infatti innumerevoli regole da seguire perfino a tavola. All’incirca, solo cenando, vi sono 300 regole. Il duca e la duchessa di Cambridge inoltre sono molto impegnati e tengono molto a soddisfare i desideri dei propri sudditi ed inoltre a mantenere un buon rapporto con le altre nazioni. Per questo motivo infatti tendono a prendere spesso parte ad eventi lontani da casa, devono poter contare sull’aiuto di una persona affidabile ed estremamente esperta nel suo ambito.

Le tate che vengono solitamente scelte dai reali infatti vantano di numerosi anni di esperienza e soprattutto, a loro appartengono innumerevoli valori. Quest’ultimi contribuiranno notevolmente nell’educazione dei bambini. Insomma il loro, per quanto possa sembrare inimmaginabile, il loro lavoro gli frutta esorbitanti guadagni.

Se una famiglia con reddito nella norma spende all’incirca un milione di sterline per crescere e garantire un futuro ai propri figli, il duca e la duchessa lo spendono per un solo figlio. Avendo loro ben tre figli, spendono infatti 3 milioni di sterline in una durata di tempo inferiore. Anche se il loro patrimonio vanta 50 milioni di sterline, il costo della tata rappresenta comunque una grande spesa.

Desirèe Cirisano