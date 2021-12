Scandalo nella Royal Family, clamorosa indiscrezione: Meghan Markle sotto accusa. La moglie del principe Harry ha una figlia segreta. Ecco tutto ciò che sappiamo su questa vicenda.

Notizia bomba sulla moglie del principe Harry. La duchessa del Sussex ha una figlia segreta. Facciamo luce su questa misteriosa vicenda.

Caos a palazzo reale, Meghan Markle ha una figlia segreta

Nonostante sia entrata in punta di piedi nella Royal Family, Meghan Markle, dopo il matrimonio con Harry, non è riuscita ancora a trovare il suo posto alla corte della Regina Elisabetta.

Ribelle, anticonformista e poco incline a seguire il protocollo reale, l’ex attrice americana ha deciso di dare un taglio al mondo dell’aristocrazia fatta di etichette e impegni reali per vivere con suo marito e i suoi figli una vita quanto più normale possibile.

Meghan e il principe Harry sono convolati a nozze il 19 maggio 2018 con una cerimonia tenutasi al castello di Windsor nella cappella di San Giorgio. La coppia reale attualmente vive in America, dove sono felici insieme ai loro due bambini.

La coppia reale ha coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo prima di Archie Windsor nato il 6 maggio 2019 e poi con la piccola Lilibet Diana Windsor nata il 4 giugno 2021. Diversi tabloid hanno sconvolto gli equilibri reali lanciando una notizia bomba che riguarda proprio la moglie del principe Harry. A quanto pare, Meghan Markle ha una figlia segreta tenuta nascosta a tutti.

Cosa sappiamo della figlia segreta della duchessa del Sussex

Meghan Markle e il principe Harry si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, nel 2016, che ha organizzato un appuntamento al buio per i suoi amici a Londra. Tra i due è stato amore a prima vista.

Dopo solo pochi mesi di frequentazione, hanno ufficializzato il loro fidanzamento e un anno dopo sono convolati a nozze. Meghan quando era ancora un’attrice, ha sempre affermato di desiderare di diventare mamma e di costruire una famiglia numerosa.

Oggi è mamma di due splendidi bambini. I due piccoli reali però, a quanto pare, non sarebbero gli unici figli della Markle: la duchessa del Sussex avrebbe anche un’altra figlia. Di chi si tratta?

Prima di incontrare il principe Harry, l’ex attrice è stata sposata. L’ex marito è Trevor Engelson, noto produttore cinematografico. La coppia però non ha avuto figli. Allora chi è questa bambina segreta di cui parlano i tabloid di tutto il mondo?

LEGGI ANCHE—> Meghan Markle, che fisico a 40 anni: il segreto della duchessa per tenersi in forma

Si tratta di Ivy, la figlia della migliore amica della duchessa, Jessica Mulroney. Non vi è alcun legame di sangue tra la Markle e la bambina bensì solo un legame affettivo. In più occasioni la moglie di Harry ha dichiarato di considerare la figlia della sua amica come la propria e di sentirsi per lei come una seconda mamma.