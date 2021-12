Menù di Natale per bambini di Benedetta Rossi, cosa preparare per far felici i più piccoli

Nelle festività natalizie un pensiero speciale per nostri figli, facendo solo per loro un menù di Natale per bambini.

Con le ricette speciali per bambini di Benedetta Rossi anche i più piccoli festeggeranno il Natale con noi.

Menù di Natale per bambini, per far felici i più piccoli

Il Natale è la festa della famiglia, per questo oltre a cucinare degli ottimi manicaretti per i grandi, un menù speciale per i piccoli li farà felici, non dimentichiamo che è una festa per tutti!

Dall’antipasto ai primi piatti, ai secondi sfiziosi ai dolci che piacciono a loro, i nostri piccoli invitati adoreranno stare con noi a tavola o se sono in tanti con un tavolo tutto per loro!

Antipasti sfiziosi con pancake

Grazie ad un antipasto a base di pancakes salati con wurstel e verdure faranno divertire i nostri piccoli che non avvertiranno il peso dello stare seduti a lungo a tavola.

Facilissimi da preparare, i pancakes salati avranno i capelli preparati utilizzando della lattuga tagliata a piccole listerelle, se vogliamo farlo con i capelli rossi, il radicchio. Per le sopracciglia, i cetrioli e le carote, per le orecchie melanzane e würstel per gli occhi.

Ingredienti