Alcuni concorrenti all’interno della casa del GF vip fanno uno scherzo di cattivo gusto ad un vippone, il pubblico si scatena: “Non si fa così”. Ecco cosa è successo.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad innumerevoli scene di questo tipo, nessuno si sarebbe mai aspettato che i concorrenti potessero arrivare a tanto. Ogni vippone all’interno della casa ha stretto qualche legame, questi sono molto profondi. I vipponi infatti grazie al legame creato si permettono di concedersi qualche minuti di risate, oltre che condividere gioie e dolori. Alcune volte però questi comportamenti risultano del tutto inopportuni al pubblico da casa che, come si può ben notare sui social, denunciano verbalmente l’accaduto con la speranza che determinati episodi non si vedano più.

Come ben sapete però i vipponi non hanno alcun contatto con il mondo esterno alla casa e quindi non sono a conoscenza delle richieste da fuori. Gli unici aggiornamenti che gli vengono riferiti li sentono direttamente in puntata. Alfonso Signorini però di certo non si preoccupa di informarli di certe cose e quindi li lascia fare come se niente fosse successo.

Cosa è accaduto nella casa del GF Vip 6? Chi è il diretto interessato?

Nella casa del Grande Fratello Vip non vi sono solo ragazzi giovani ma bensì vi sono Vip di tutte l’età. Ognuno di loro, chi più e chi meno, ha alle proprie spalle anni di esperienza nel campo. Alcuni di loro infatti sono proprio dell’icone nel mondo dello spettacolo, proprio come il diretto interessato. La vittima di questo scherzo infantile è stata proprio il povero Giucas, il quale si ritrova sempre in queste assurde situazioni. Perfino in conduttore stesso delle volte tenta di movimentare la situazione creando delle dinamiche del tutto fuori luogo. In pochi infatti hanno pensato alle conseguenze di questi assurdi scherzi, inoltre sono del tutto irrispettosi.

Nelle ultime ore alcuni concorrenti del programma, fra cui Soleil ed il nuovo arrivato, si sono seduti intorno ad un tavolo ed hanno iniziato un normale dialogo. Successivamente però hanno deciso di prendere un po’ in giro il vippone facendogli uno scherzo apparentemente innocuo. I gieffini infatti lo confondevano dicendo parole inventate ed il povero Giucas non capiva nulla di ciò che gli veniva detto.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, nella notte succede di tutto: “Lo facciamo in tre” | Giucas li scopre e va di matto

Fra le varie risate a crepapelle che i concorrenti facevano, Giucas rimaneva incredulo e disorientato. Il pubblico non ha affatto apprezzato questo comportamento nei suoi confronti.

Povero Giucas… non dovrebbero concedere questi scherzi a chi comunque ha una malattia pic.twitter.com/De9npKRQvi — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 24, 2021

Sapere che il vippone ha un principio di Alzheimer ha incrementato il pensiero, in molti infatti hanno espresso il loro totale disprezzo nei confronti dei concorrenti.