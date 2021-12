GF Vip 6, caos nella casa, Giucas Casella scopre tre concorrenti nel lettone, in atteggiamenti equivoci, e va fuori di testa. Ecco tutti i dettagli.

L’illusionista che è tra i concorrenti più amati della casa, ha beccato tre vipponi dentro il lettone, in atteggiamenti abbastanza strani. Casella è rimasto senza parole. Che cosa è successo durante la notte?

Giucas Casella sconvolto, caos nella casa

Giucas Casella è tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6. Insieme a Francesca Cipriani che per problemi di salute ha dovuto dire addio al reality, i due hanno rallegrato per mesi gli animi dei concorrenti e del pubblico a casa.

Noto per la sua proverbiale simpatia, ironia e goffaggine, l’illusionista più amato d’Italia continua a divertire coinquilini e telespettatori. Nonostante l’età, Giucas è tra i personaggi più simpatici e divertenti della casa, la scelta migliore che la produzione potesse fare.

Proprio lui, nelle scorse ore, è stato protagonista di un episodio che lo ha particolarmente sconvolto. Casella ha beccato tre vipponi nel lettone, in atteggiamenti equivoci. La sua reazione è stata sconvolgente.

L’illusionista becca tre concorrenti in atteggiamenti ‘intimi’: la reazione choc del gieffino

Giucas Casella si trova benissimo nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’illusionista più famoso d’Italia si è integrato perfettamente nel bunker di Cinecittà e ha stretto amicizia con tutti gli altri concorrenti.

Più volte ha manifestato la sua intenzione di voler proseguire il gioco e spera vivamente di arrivare alla puntata finale che si terrà il 14 marzo 2022. Con la sua ironia e goffaggine, Casella continua a divertire pubblico e coinquilini.

Talvolta viene preso in giro per la sua ingenuità ma è proprio questa caratteristica che lo rende ancora più amato da tutti. Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che ha lasciato l’illusionista davvero senza parole.

Le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso l’iconico momento. Il video è diventato virale e in poco tempo ha fatto impazzire il web. Nel filmato in questione si vedono tre gieffini, Manuel, Lulù e Gianmaria nel lettone.

Antinolfi si trova molto vicino alla principessa, la quale, copre sé stessa e Gianmaria con una coperta per non far sentire agli altri ciò che Antinolfi doveva confidarle. Giucas nota strani movimenti e si lascia andare a delle esternazioni particolari pensando che sotto le coperte si stesse verificando un ménage à trois. Manuel lo prende in giro e la reazione dell’illusionista è tutta da ridere.