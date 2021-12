GF Vip, “Miriana non conosce uomo da 5 anni” Giacomo Urtis scoppia a ridere | VIDEO

Alcuni concorrenti fanno una confessione inaspettata riguardo la vippona Miriana e Giacomo Urtis non trattiene le risate per ciò che ha sentito al GF Vip. Ecco cosa è successo realmente.

Negli ultimi giorni la vippona Miriana si è messa in gioco cavalcando l’onda dell’amore buttandosi nelle braccia di Biagio. Per questo suo comportamento in molti l’hanno criticata fortemente, non solo da fuori ma perfino dentro la stessa casa del Grande Fratello Vip. La donna si è sempre definita limpida e pura, non che non sia così, secondo alcuni però dietro alcuni suoi comportamenti si cela un velo di malizia. Il suo avvicinamento al concorrente infatti ha destato molti sospetti. Inizialmente la donna non ha ricevuto molte attenzione dallo stesso conduttore del programma, poiché troppo concentrato sul triangolo amoroso nato tra Alex Belli e la moglie con l’aggiunta di Solei.

Successivamente però anche lui si è accorto di questo avvicinamento inaspettato ed ha iniziato a trattare l’argomento, come è giusto che sia. La donna ha confessato che, avendo un figlio, negli anni non si è mai lasciata trasportare dalle avventure ed anzi, non ha più frequentato un uomo.

Perché Giacomo è scoppiato in una fragorosa risata davanti ai concorrenti del GF Vip? Tutti i dettagli

Tra Miriana e Biagio è ormai nato qualcosa di profondo, i due dormono assieme e trascorrono praticamente tutta la giornata condividendo la propria quotidianità. I vipponi sono arrivati perfino a baciarsi, dopo una lunga attesa. Dovete sapere che Biagio in realtà ha una donna a casa che lo aspetta a braccia aperte. Questo bacio infatti ha fatto insospettire ancor di più i concorrenti del reality, i quali già dubitavano sulla veridicità delle parole della donna. Iniziano così i primi scontri, al ché Miriana ha deciso di chiarire la situazione.

Ha infatti confessato di non aver mai architettato nulla e che le sensazioni che prova quando sta vicino a Biagio sono molto intense. Oltretutto ha affermato che da ormai 5 anni lei non ha alcun rapporto con nessun uomo, poiché secondo lei potrebbe infastidire la quotidianità del figlio. Sophie e Giacomo, parlando dell’argomento, hanno cercato di capire la donna. Sophie infatti ha preso le sue difese dicendo che non può farsi una colpa se dopo ben 5 anni l’interesse ricade su di lui.

Miriana non conosce uomo da 5 anni✈️✈️ pic.twitter.com/YJpz1Z2VZ0 — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 24, 2021

Giacomo però a quanto pare non era a conoscenza di ciò che la donna ha confessato, è rimasto un po’ perplesso infatti nel sentire determinate rivelazioni. Involontariamente ha poi aggiunto un piccolo dettaglio. Secondo l’uomo infatti Miriana ha solo detto molte fandonie. Pare che la vippona infatti sia appena uscita da una relazione durate alcuni mesi con un amico del chirurgo estetico. Dopo aver rivelato il tutto, il vippone è scoppiato in una fragorosa risata e con lui anche Sophie!

Desirèe Cirisano